Bir bardak suda fırtına mı kopartılıyor; Türk Dil Kurumu'na göre 'rejim' ne demek?

T24 Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Saray rejiminin sonu geliyor" açıklamasının ardından AKP Hükûmeti kanadından 'rejim' ifadesine yoğun eleştiriler yöneltildi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Meclis'in iradesine saldırdılar birkaç ay evvel, arkasından seçilmiş hükümete 'rejim' demeye başladılar, sonra anti demokratik müdahalelerden bahsetmeye başladılar" ifadelerini kullanırken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, "Darbe, cunta, idam söylemlerinizle tarihin çöplük kutusuna yuvarlanıp gideceksiniz" diye konuştu.

Peki tartışmaları sürdüren 'rejim' kelimesi ne anlama geliyor.

Türk Dil Kurumu internet sitesinde 'rejim' araması yapıldığında, ilk olarak "Yönetme, düzenleme biçimi, düzen" anlamına geldiği belirtiliyor ve örnek olarak Burhan Felek'in "Hiç kimse Türkiye'de normal, sürekli ve dengeli bir basın rejimi yaşamış olduğunu iddia edemez." sözü yer alıyor.

Rejim için geçen bir diğer anlam ise "Bir devletin yönetim biçimi" olarak geçiyor.