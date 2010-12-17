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Çevre

Bir balıkçı tek seferde 15 ton sardalye avladı

Çanakkaleli bir balıkçı, Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 15 ton sardalye balığı avladı.

17 Aralık 2010 02:00

T24 - Çanakkaleli bir balıkçı, Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 15 ton sardalye balığı avladı.




“Uysal-1” adlı balıkçı gırgırının kaptanı Naci Karabiber, dün gece Çanakkale Boğazı'nın Güzelyalı mevkisinde ağlarını denize bıraktıklarını söyledi.

Sabaha karşı çektikleri ağlarına yaklaşık 15 ton sardalye balığı takıldığını belirten Karabiber, “Bu yıl Çanakkale Boğazı'nda balık bereketi yaşanıyor. Sardalyenin dışında, çinekop, istavrit ve kolyoz balığını da bolca avlıyoruz” dedi.

Karabiber, bir kasa balığının yaklaşık 15 kilogram geldiğini, fiyatının ise 15-20 lira arasında değiştiğini ifade ederek, balıkları, Çanakkale, Bursa, Bandırma, İstanbul ve İzmir gibi kentlere gönderdiklerini kaydetti.

Gümrük İskelesi'ne yanaşan gırgırdan nakil sırasında kasalardan dökülen balıkları, vatandaşlar da torbalara doldurup evlerine götürdü.

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