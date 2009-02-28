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Politika

Bir bakan daha tehdit etti

Bakan Şahin'den sonra Başesgioğlu da seçmeni tehdit etti: Başkanınız Ankara’ya kadar uzanırsa, yüzünüz güler!

28 Şubat 2009 02:00

Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in ‘iktidarla uyumlu belediye başkanı seçin’ sözlerine benzer şekilde konuşarak, ‘Başkanınızın Ankara’ya kadar uzanan hizmet kervanı varsa, yüzünüz güler’ dedi

Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Adana’nın Karaisalı ilçesinde partisinin seçim bürosu açılışında bir konuşma yaptı. 2002’de Türk milletinin AKP’ye büyük güç verdiğini, bu sayede Türkiye’nin yıllardır hasret kaldığı siyasi iktidara kavuştuğunu belirten Başesgioğlu, koalisyon hükümetleri döneminde köklü reformlar yapılmadığını, Türkiye’nin önemli sorunlarına çözüm bulunmadığını ifade etti.

Güçlü başkan vurgusu

Başesgioğlu şunları kaydetti: “Seçmeni vicdan muhasebesi yapmaya çağırıyorum. Özellikle belediye başkanı seçerken ilçeye, beldeye en iyi hizmeti kim yapabilir, kimde o birikim ve kadro var, sadece burada değil her yerde kimde var ona bakmanız lazım. Buraya hizmeti kim getirecek, sizin belediye başkanı ve milletvekili getirecek.
O güçlüyse, bir takım oyunu içinde oynuyorsa, Ankara’ya kadar uzanan bir hizmet kervanı varsa, hizmetlerin buraya akışı da bu şekilde olacak. Bir yarış var. Bu yarışta belediye başkanları güçlü olursa, hizmette yüzünüz güler. Yoksa 5 yılı dolduramayacak, hizmet yapamayacak kadrolarla yerimizde sayarız.”

AKP Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Ali Bilici de, “İktidarların adaylarıyız, size hizmeti daha kolay getiririz. İktidarın desteği olmadan hizmetler biraz zor gerçekleşir” diye konuştu. 

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