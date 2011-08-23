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Yaşam

Bir bacağı 65 kilo

36 yaşındaki İngiliz Mandy Sellers'in ayak ve bacakları 7 yaşından beri her geçen gün büyüyor.

23 Ağustos 2011 03:00

T24 - 36 yaşındaki İngiliz Mandy Sellers'in ayak ve bacakları 7 yaşından beri her geçen gün büyüyor. Vücudu normal boyutlarda olan talihsiz kadının yakalandığı bir hastalık yüzünden doğduğudan beri yakları durmaksızın büyüyor.

Doktorların önüne geçemediği bu hastalığın psikolojisini de etkiledğini söyleyen Sellers, "Gerçekten artık kendimi çok kötü hissediyorum. Bende artık normal ölçülere sahip bir ayak ve bacak istiyorum. Kendi bacaklarımdan kurtulmak istiyorum" dedi.

Doktorların 2010 yılında sol bacağını aşırı büyümeden dolayı kestiklerini dile getiren kadın, "Biliyorum, ayaklarım büyümeye devam edecek. Bunun önüne geçilemiyor bir türlü. Doktorumda aynı şeyleri söyleri" açıklamsında bulundu.

Şuan protez bacaklarıyla yeniden dengesini kurabilen Mandy Sellers'in yürümeye başladığı bildirildi.

Kendisini ilk defa bu kadar sağlıklı hissetiğini söyleyen Sellers, "Çocukluktan beri başlayan bacağimdaki şişliğin nedenini doktorlar bulamamıştı. bundan dört sene önce internette yaptığım araştırmalar sonucunda kendi tanımı koydum ve doktorlar bana uygulanan tedavide neyin yanlış olduğunu fark etti." dedi.

Lancashire'da yaşayan 36 yaşındkai Joseph Merrick isimli adamın yakalandığı 'Fil Adam' hastalığı ile aynı olduğunu belirten Mandy, "Şu kullandığım protez bacaklar sayesinde benim hayatından her zamankinden çok daha iyi. kendimi fiziksel olarak ruhsal olarak da harika hissediyorum. Şu anda gerçekten mutluyum." şeklinde konuştu.

36 yaşındaki İngiliz kadın Mandy Seller şimdi zamanının çoğunu dünya çapında bu hastalığa yakalanan 200 kişiyi bildirmekle geçiriyor.


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