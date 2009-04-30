Bir babanın feryadı!

Adana'da 19 gündür epilepsi hastası eşi ve 2 çocuğundan haber alamayan baba, "Çocuklarımı arıyorum" yazılı tişört giyip Mersin caddelerini geziyor.



Baba Cengiz Adabay (42), Mersin'in en işlek yerlerinden Hastane Caddesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 Nisanda Adana'daki Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan evine iş çıkışı döndüğünde eşi ve ilköğretim 1 ve 5. sınıfa giden iki çocuğunu bulamadığını söyledi.



Sonrasında ailesinden haber alamayınca polise ve ilgili birimlere başvurduğunu anlatan Adabay, ancak henüz sonuç alamadığını bildirdi.



Eşi Saadet Adabay'ın (34) epilepsi hastası olduğunu ifade eden Adabay, "Eşim ve çocuklarım kaçtı mı, kaçırıldı mı bilemiyorum. Ama eşimin, çocuklarımı alarak kaçtığı ihtimali üzerinde duruyorum. Çünkü geçen yıl tek başına evden ayrılmış ve daha sonra Antalya Otogarı'nda bulunmuştu. Bir an önce eşime ve çocuklarıma kavuşmak istiyorum" dedi.



İnsanların dikkatini çekerek arama çalışmalarının hız kazanmasını istediğini bildiren Adabay, şunları kaydetti:



"Bunun için 'Çocuklarımı arıyorum' yazılı tişört bastırdım. Adana'daki çalışmalarımdan sonuç alamayınca çevredeki yerleşim birimlerine gidebileceğini düşünerek bu şekilde yollara düştüm. Önce Tarsus'ta arama yaptım, şimdi de Mersin'e geldim. Sonuç alıncaya kadar gezmeye devam edeceğim."





