Bir babanın 4 çocuğuna taciz iddiası 'soyut' bulundu

İstanbul Zeytinburnu’nda bir evde yaşandığı öne sürülen cinsel taciz 11 yaşındaki B.’nin durumu ablasına ve teyzelerine anlatmasıyla ortaya çıktı. Kardeşlerinin babaları M.Y. tarafından taciz edildiği iddialarını duyan abla N.Ç. kardeşlerini Zeytinburnu Çocuk Bürosu Amirliği’ne götürüp baba M.Y’den şikâyetçi oldu. Biri kuma olmak üzere, iki ayrı eşinden on çocuk sahibi olan M.Y.’nin, aynı evde birlikte yaşadığı 11 ve 13 yaşlarındaki kızları B. ve Ö.’yü ve geçmişte ilk eşinden olan kızları N. ve A.’yı gece odalarına girerek taciz ettiği, üç buçuk yaşındaki L.’yi de odasında yatırdığı ileri sürüldü.

İsmail Saymaz'ın radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, Kızların şikâyetiyle gözaltına alınan baba M.Y. ifadesinde kendisine iftira atıldığını savundu. Geçmişte kan davası nedeniyle 12 yıl hapis yatan ve evinde silah bulundurduğu iddia edilen baba M.Y, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkeme, M.Y.’ye yalnızca eve ve çocukların okullarına yaklaşma yasağı koydu.

Kardeşler şikâyetçi oldu

Kız kardeşlerin Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’nde ifadesi alındı. Yaşadıklarını alatan B. bir gece uyurken yanında babası M.Y.’yi bulduğunu anlattı. Babası M.Y.’nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü. B. ifadesinde babasını 13 yaşındaki ablası Ö.’nün odasından çıkarken de gördüğünü ve odadan, Ö.’nün ağlama sesi geldiğini iddia etti. Polis merkezinde dinlenen Ö. de benzer şeyleri söyleyerek babasının defalarca cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü. İki kız kardeşin iddiasına göre babaları, üç buçuk yaşındaki kız kardeşleri L.’yi geceleri yanında yatırıyor, evde porno izliyor, şortla dolaşıyor, kendilerini dövüyordu. Poliste ifade veren kardeşlerden N. de babasının cezaevinden çıktıktan sonra hem kendisini hem de kardeşi A.’yı aynı şekilde taciz ettiğini öne sürdü.

Savcı taciz için rapor arandı

Bunun üzerine, baba M.Y. gözaltına alındı. Bakırköy Savcılığı’nda ifade veren M.Y., kızlarının ikinci eşinden kalan daireyi alabilmek için kendisine iftira attıklarını iddia etti. Baba M.Y. ifadesinde “Bu iddiayla karşılaşmak yerine ölmeyi tercih ederdim. Ne günah işledim de böyle bir iftiraya uğradım?" dedi. Baba M.Y., savcılık tarafından, iddianın soyut olması, yer ve tarih belirtilmemesi, mağdurların doktor raporunun bulunmaması, diğer kardeşlerin ifadelerinin alınmaması, sabit bir ikametgâhının olması nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mağdurların avukatlığını üstlenen Ayten Ağırdemir, Bakırköy 8. Aile Mahkemesi’ne başvurarak, koruma kararı alınmasını istedi. Mahkeme ise 25 Ekim’de verdiği kararla baba M.Y.’nin altı ay boyunca büyük kızı N.’nin evine ve iki ay süreyle dört kızının devam ettiği ilköğretim okuluna yaklaşmasını yasakladı.

