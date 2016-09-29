'Bir Baba Hindu' filminde 2010 Dünya Güzeli

Sermiyan Midyat'ın yazıp-yönettiği 'Bir Baba Hindu' filminin başrol oyuncusu, 2010 Dünya Güzellik yarışmasının birincisi Nicole Faria "Film vizyona girdiği için çok heyecanlıyım" dedi.

Sermiyan Midyat, filmin gala gösterimi öncesinde, “Memlekette herkesin suratı asık, herkes üzgün geziyor. Bu filmle yüzleri bir nebze olsun güldürmeyi hedefliyoruz. Yanakları yukarı kaldıracağız” diye konuştu.

Oyuncu ve manken Nicole Faria da “Film vizyona girdiği için çok heyecanlıyım. Tahmin ediyorum ki Türkiye’nin en iyi cast’ıyla çalıştım. Umarım sizler de filmi izlerken benim çekimler sırasında eğlendiğim kadar eğlenirsiniz" değerlendirmesini yaptı.