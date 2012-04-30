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Bir aylık Avrupa turnesine Ahu ile birlikte çıkacak

Bir aylık Avrupa turnesine çıkmaya hazırlanan komedyen Cem Yılmaz, üzerine titrediği 5.5 aylık eşi Ahu Yağtu’yu da yanında götürecek.

30 Nisan 2012 08:38

Bir aylık Avrupa turnesine çıkmaya hazırlanan komedyen Cem Yılmaz, üzerine titrediği 5.5 aylık eşi Ahu Yağtu’yu da yanında götürecek

Milliyet'in haberine göre, son dönemde hemen hemen her gün eşi Ahu Yağtu ile Bebek, İstinye, Nişantaşı gibi semtlerde objektiflere takılan ve bu durumdan pek de hoşnut olmayan ünlü komedyen Cem Yılmaz, bir ay yurtdışında olacak. Bir seneyi aşkın süredir Maslak TİM’de “Fundamentals” adlı stand up gösterisini kapalı gişe sahneleyen Yılmaz, Avrupa turnesine çıkıyor. Yılmaz turneye giderken üzerine titrediği ve neredeyse hiç ayrılmadığı 5,5 aylık hamile eşi Ahu Yağtu’yu da yanında götürecek. Geçen hafta vize işlemleriyle ilgilenen Yılmaz’ın Avrupa’daki gurbetçilerle buluşacağı turnesinin ilk ayağı Amsterdam olacak.

 

İzmit’te Telekom reklamı

 

İlk olarak 4 Mayıs’ta Heineken Music Hall’de sahne alacak olan Yılmaz, daha sonra sırasıyla İngiltere, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika’ya gidecek. Yılmaz, gurbetçilerin en yoğun olduğu ülke olan Almanya’da ise tam 11 gösteri yapacak. Turnesini 27 Mayıs’ta Hamburg gösterisiyle noktalayacak olan Yılmaz, salı günü çıkacağı yurtdışı öncesi haftasonu Türk Telekom’un yeni reklam filminin İzmit-Kandıra’daki çekimlerine katıldı.

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