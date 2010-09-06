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Yaşam

Bir aydır aradığı eşini fuhuş batağında buldu

Orhangazi’de oturan N.Ö. (30), geçen ay 6 aylık oğulları Furkan’ı babası A.Ö.’ye bırakıp evden kaçtı.

06 Eylül 2010 03:00

T24 - Polis, A.Ö.’nün şikâyeti üzerine N.Ö.’yü birlikte fuhuş yaptığı öne sürülen 4 kadın ile birlikte gözaltına aldı. Bir süredir işsiz olan A.Ö., geçen ay oğlu Furkan ile kendilerini terk edip kaçan eşi N.Ö.’nün hayatından endişe ettiğini belirterek Cumhuriyet Savcılığı’na başvurdu. 


Polis baskın yaptı

Bursa polisi, kaçırıldığı düşünülen N.Ö.’nün cep telefonunu dinlemeye aldı. Yapılan teknik takip sonucu N.Ö.’nün para karşılığı fuhuş yaptığını saptayan polis, önceki gün üç ayrı eve yaptığı eş zamanlı baskın yaptı.

N.Ö. ile birlikte fuhuş yaptığı ileri sürülen Ö.V. (29), G.K. (35), H.S. (29), F.Ş. (30) ve kadınları pazarladığı öne sürülen   H.Ç. (29) gözaltına alındı.


‘Kendi isteğimle...’

İfadesinde kendi isteğiyle fuhuş yaptığını söylediği ileri sürülen N.Ö. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 4’ü kadın 5 kişi, ‘fuhuşa aracılık etmek’ ve ‘fuhuş için yer temin etmek’ suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.


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