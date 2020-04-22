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Koronavirüs

Bir aydan uzun süren yasağın ardından İspanya'daki 8 milyon çocuk sokağa çıkabilecek

İspanya'da çocuklar bir ayı aşkın süredir evden çıkamıyor

22 Nisan 2020 10:37

İspanya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağı ülkedeki 8.3 milyon çocuk için hafifliyor. 

İspanya'da vaka sayısının hızla yükselmeye başlamasıyla 14 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağından bu yana yetişkinler market, eczane gibi ihtiyaçlar için dışarı çıkabilirken çocuklar eve kapalı durumdaydı. 

Başbakan Pedro Sanchez, çocukların evde kalmasının ruh sağlığına bağlı sorunlar yaratabileceğine dair endişeler sürerken bu konuda bir hafiflemeye gidileceğini açıkladı. Sanchez, çocukların kısıtlı zaman aralıklarında dışarı çıkmasına izin verileceğini söyledi. 

Sanchez, dışarı çıkmak için 12 yaş sınırı konulabileceğine işaret etti. Öte yandan parklar kapalı kalacak. 

İspanya'da çocukların evlerinde uzun süre kapalı kalmasına yönelik endişeler 24 Mart'tan bu yana dile getiriliyor. 

İspanya'da Koronavirüs salgınının yayılma hızında yavaşlama görülmeye başladı. Ülkede 204 bini aşkın vaka kaydedildi, 21 binden fazla insan hayatını kaybetti. 

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