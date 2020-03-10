Bir ayda işsizlik ödeneğine 163 bin kişi başvurdu

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre ocak döneminde işsizlik ödeneğine başvuranlardan 121 bin 1421’i erkek, 41 bin 635’i ise kadın. İşsiz kaldıkları için ödeneğe başvuranların büyük bölümü 25-34 yaş aralığında. Başvuru yapan 30 bin 98 kişi 25-29 yaş, 30 bin 92 kişi de 30-34 yaş aralığında. Başvuruda bulunup ödenek almak isteyen işsizlerin 84 bin 268 gibi büyük bir bölümü ilköğretim mezunu. 42 bin 523’ü de ortaöğretim mezunu.

İŞKUR’a göre, son 4 ay asgari ücretle çalışan işsizlere 1168 lira, son 4 ay 3 bin 500 lira ile çalışan işçilere 1389 lira, son 4 ay 6 bin lira ile çalışan işsizlere de 2 bin 336 lira işsizlik ödeneği bağlanıyor. 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş işsizlere 180 gün, 900 gün çalışanlara 240 gün ve 1080 gün sigortalı olarak çalışıp prim ödeyenlere de 300 gün işsizlik ödeneği veriliyor.