Bir ayda 40 milyon kişi hastanelere başvurdu

Sağlık Bakanlığı, 2015 yılı rakamlarıyla "Genel Sağlık İstatistikleri" raporu hazırladı. Buna göre 2015 yılı mart ayında 40 milyon kişi hastanelere başvurdu, grip etkili oldu.

Habertürk'ten Lütfi Erdoğan'ın haberine göre; 110 milyon 915 bin kişi acile gitti. 4 milyon 770 bin 145 ameliyat gerçekleştirildi. Türk halkı hastanelerde ortalama 4,4 gün kalıyor. Türkiye genelinde 1514 hastane bulunuyor.

Bunların 884'ü Sağlık Bakanlğı'na, 70'i üniversitelere bağlı, 560'ı da özel hastane. Hastanelerde 206 bin 157 yatakla hizmet veriliyor. Yatakların 125 bin 30'u Sağlık Bakanlığı, 44 bin 260'ı özel hastane, 36 bin 867'si üniversite hastanelerinde bulunuyor.

2015 raporuna göre hastanelerde, 382 milyon 651 bin 288 hasta muayene oldu. Muayenelerin; 306 milyon 825 bin 524'ü Sağlık Bakanlığı, 72 milyon 372 bin 401'i üniversite, 3 milyon 453 bin 363'ü ise özel hastanelerde yapıldı. 110 milyon 915 bin 407 kişi acile başvurdu.

13 milyon 837 bin 219 bişi yatarak tedavi gördü. 4 milyon 770 bin 145 ameliyat gerçekleşti. 1 hasta devlet hastanesinde ortalama 4,4, özelde 2,4, üniversitede ise 5,3 gün kaldı. Bu oran 2014 yılında 4,2 gündü. 1 yatak yıl boyunca 60 farklı hasta tarafından kullanıldı. Özelde bu rakam 97, üniversitede 56.

Mart ayında gribin de etkisiyle 40 milyon kişi hastanelere başvurdu. 1 milyon 345 bin 844 doğum oldu. 600 bin 690'ı normal doğum, 745 bin 154'ü sezeryan. Sezeryan ile doğumun 410 bin 68'i, özel hastanelerde yapıldı.