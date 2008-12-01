Bir ayda 100 bin kişi İŞKUR’a başvurdu

İş arayanların sayısı sadece bir ayda iki kat arttı. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından hazırlanan Ekim dönemine ait istatistiklerden derlenen verilere göre, 2007’nin Ekim ayında 44 bin 916, bu yıl Eylül ayında 43 bin 532 kişinin iş başvurusunun yapıldığı kuruma Ekim ayı itibarıyla 101 bin 938 kişi başvurdu.Bu rakamlara göre ekim ayındaki iş başvuruları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 126, Eylül ayına göre yüzde 134.17 arttı. Cinsiyete göre Ekim ayı içinde yapılan başvurularda ise erkeklerin oranı bir önceki aya göre yüzde 131.5 artışla 67 bin 372, kadınların oranı ise yüzde 139.56 artışla 34 bin 566’ya yükseldi.Başvuruda bulunanların 93 bin 664’ü “işsiz”, 6 bin 516’sı “Çalışan ancak daha iyi şartlarda iş isteyen”, 135’i “Emekli”, bin 623’ü ise “Belli bir iş yerinde çalışmak isteyen” kişilerden oluştu.Ekim ayında İstanbul 23 bin 517 iş başvurusuyla en fazla müracaatta bulunulan il olurken, bu ili 7 bin 814 başvuruyla Ankara, 7 bin 260 başvuruyla İzmir, 6 bin 116 başvuruyla Bursa, 3 bin 320 başvuruyla da Antalya izledi.En çok başvurunun yapıldığı iller arasında Kocaeli 3 bin 57, Adana 2 bin 837, Samsun 2 bin 201, Tekirdağ 2 bin 192 ve Manisa 2 bin 8 başvuruyla ilk 10 il arasında yer aldı.İŞKUR’un Ekim ayında işe yerleştirdiği kişilerin sayısı ise 5 bin 211 kişinin iş sahibi olduğu 2007 yılının aynı dönemine göre yüzde 142, 8 bin 94 kişinin yerleştirildiği bir önceki aya göre ise yüzde 56 artışla 12 bin 627’ye çıktı.İşe girenlerden 11 bin 996’sı özel sektörde, 631’i kamu sektöründe çalışmaya başlarken, bunlardan 2 bin 57’si “Özürlü”, 33’ü “Eski hükümlü”, 1’i de “Terör mağduru” sıfatıyla iş buldu.İŞKUR’a ekim ayında iş başvurusunda bulunanların yüzde 44.3’ünün lise altı eğitimli, yüzde 29.9’unun lise ve dengi okul, yüzde 25.9’unun ise üniversite, lisans üstü ve doktora mezunu olduğu, bu kişilerin yüzde 30.9’unun ise 15-24 yaşları arasında bulunduğu dikkati çekti.Başvurularda ilkokul ve ilköğretim mezunları 32 bin 517, orta öğretim mezunları 30 bin 481, üniversite mezunları 13 bin 233, ön lisans mezunları 12 bin 39 ilk sıralarda yer aldı.Aynı dönemde okur yazar 11 bin 535, okur yazar olmayan bin 99, yüksek lisans düzeyinde eğitimini tamamlayan 978 ve doktora yapan 56 kişi de iş başvurusunda bulundu.Meslekler itibarıyla, beden işçileri başvurularda 24 bin 78 ve işe yerleştirme de 6 bin 949’la ilk sırada yer alırken, iş arayanlar arasında jeoloji mühendisi, avukat ve hemşireler de bulunuyor.Bu dönemde 6 bin 773 ilköğretim, 3 bin 701 orta öğretim, 928 okur yazar, 587 üniversite, 556 ön lisans mezunu ile okur yazar olmayan 55 ve yüksek lisans mezunu 27 kişi işe yerleştirildi.