Bir ayakkabı firması daha konkordato talep etti

Ricardo Colli başta olmak üzere Shamdan, Vanotte, Spenco gibi perakende markalarıyla ayakkabıcılık sektörünün ihracatçı firmalarından olan Eser Ayakkabıcılık mahkemeye başvurarak iki iştiraki de dahil olmak üzere konkordato talebinde bulundu.

1965 yılında kurulan şirket tarafından İstanbul Ticaret Mahkemesine yapılan başvuruda, Eser Ayakkabıcılık İthalat İhracat Sanayi ve TicTic. A.Ş., Eser Ayakkabı Pazarlama İthalat İhracat ve Mümessillik A.Ş. ve EserkentEserkent İnşaat Yapı Turizm ve Otelcilik Limited Şti. için konkordato talep edildi. Mahkeme, şirketin talebini kabul etti ve 3 aylık geçici mühlet verdi.

10.500 m2 kapalı alanda günlük 2.500 çift ayakkabı üreten firmanın Türkiye genelinde 500 bayisi ve 400 çalışanı bulunuyor. İtalyan teknolojisi ile üretim yapan Eser Ayakkabıcılık üretiminin yüzde 35'ini başta Hollanda, Almanya, İtalya, İngiltere olmak üzere 26 ülkeye ihraç ediyor.

Konkordato nedir?

Konkordato, batık şirketlerin alacaklılara borcunun ödenmesi için var olan bir sistemdir.

Eğer borçlu bütün borçlarını ödemek zorunda bırakılırsa, borçlunun elindeki mevcudu bütün borçlarını ödemeye yetmeyecektir. Konkodato iyi niyetli borçlunun alacaklılarıyla yaptığı, ticaret mahkemesinin onayıyla geçerlilik kazanan anlaşmadır. Konkordato elinde olmayan nedenlerle borçlarının tümünü ödeyemeyen iyiniyetli borçlular için kabul edilmiş bir borç ödeme anlaşmasıdır. Bu yolla borçlu haciz ve iflas takibinden kurtulur. Konkordato ile borçlu, alacaklılarının çoğunluğuyla bir anlaşma yapar. Bu anlaşma ile alacaklılar bir oranda alacaklarından vazgeçerler. Borçlu da elindeki tüm mal varlığıyla borçlarını kabul edilen oranda öder ve geri kalan borçlarından kurtulur.