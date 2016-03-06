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Dünya

Bir ay önce kapatılan asansörde ceset bulundu

İki görevlinin içeride kimsenin olup olmadığını anlamak için birkaç kez bağırdıktan sonra elektriği kestikleri belirtildi

06 Mart 2016 18:05

Çin'in Şian kentinde, tamire gelen teknisyenler tarafından kapatılan bir apartman asansöründe yaklaşık bir ay sonra bir kadın cesedi bulundu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, yetkililer, teknisyenlerin asansörün elektriğini 30 Ocak’ta kestiklerini, adı açıklanmayan 43 yaşındaki kadının cesedinin tamire gelen diğer işçiler tarafından 1 Mart’ta bulunduğunu açıkladı.

Polisin olayla ilgili olarak bazı kişileri gözaltına aldığı bildirildi. Bu kişilerin ölüme sebebiyet vermekle yargılanması bekleniyor. Apartman sakinlerine göre, teknisyenler iki kat arasında kalan asansörü tamir için çağrıldı.

İki görevlinin içeride kimsenin olup olmadığını anlamak için birkaç kez bağırdıktan sonra elektriği kestikleri belirtildi. Asansörün tamirinin Çin’deki yeni yıl kutlamaları nedeniyle geciktiği bildirildi.

 

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