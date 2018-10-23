Bir ay önce boşandı, balkondan düşüp öldü

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA) - ANTALYA\'da, yaşadığı sorunlar nedeniyle bir ay önce eşinden boşanan İslam K. (38), oturduğu binanın 5\'inci katındaki dairenin balkonundan düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi\'nde meydana geldi. Geçen ay eşinden boşanan İslam K., ağabeyi Yasin K.\'nın evine taşındı. 5 katlı binanın en üst katında oturan İslam K., henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan düştü. İslam K.\'nın düştüğünü gören komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İslam K.\'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen Yasin K. kardeşinin cansız bedenini görünce gözyaşı döktü.

Polis ve sağlık görevlilerinin incelemesinden sonra İslam K.\'nın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

