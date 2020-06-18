Bir ay boyunca köpeğe işkence ve tecavüz etti, 600 lira idari para cezasıyla serbest bırakıldı!

Mehmet Haner isimli bir tekel bayisi sahibinin, bir köpeğe bir ay boyunca işkence ve tecavüz ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan kişi, 600 TL idari para cezasının ardından serbest bırakıldı. Sosyal medyada infial yaratan olayla ilgili hayvanseverler, “Hayvanı koruma yasası hemen şimdi” diyerek tepki gösterdi.

Hayvanseverler tarafından ortaya çıkarılan olayın ardından köpek veterinere götürüldü. Bedeninde tecavüze bağlı tümörler oluşan köpek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sosyal medyada duyulan olayın ardından mahalleliler bayi sahibini dükkânına gelerek darp etti. Daha sonra hakkında şikâyetçi oldu.

Olayın duyulmasının ardından Twitter’da 20 binden fazla kişi, “Mehmet Haner tutuklansın” paylaşımında bulundu. Kullanıcılar, “Ne görmeye, ne duymaya dayanabiliyor insan... Yazıklar olsun”, “Hayvanı koruma yasası hemen şimdi”, “Konuşamıyorlar, şikâyet etmiyorlar diye her şey yolunda mı sanıyorsunuz? Vicdanı olana çığlıktır onların sessizliği...” yorumlarıyla tepkilerini gösterdi.

Hürriyet'ten Ece elik'in haberine göre, Haykonfed Başkanı Haydar Özkan da, “Bu korkunç olay hepimizi derinden etkiledi. Ne söylesek boş, hayvanı koruma kanunu çıkmadığı takdirde bu tip olayları yapan kişiler ufak cezalarla kurtulacak. Hayvanların canı var, hapis cezaları verilmesi gerekiyor” dedi.