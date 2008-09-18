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Yaşam

Bir avuç yağmurda boğuldu

Evinin bahçesine dolan suyu tahliye etmek için gideri açmaya çalışan İsmail Esen, suya kapılarak kayboldu. Cesedi evinden 1 kilometre uzaklıkta bir kanalda bulundu.

18 Eylül 2008 03:00

Sultanbeyli'de, evinin bahçesine dolan suyu tahliye etmek için gideri açmaya çalışan 59 yaşındaki İsmail Esen, suya kapılarak kayboldu. İtfaiye ve belediye ekipleri Esen'i bulabilmek için saatlerce çalıştı.

Esen'in cesedi evinden 1 kilometre uzaklıkta bir kanalda bulundu. Akşam saatlerinde İstanbul genelinde etkili olan yağmur nedeniyle, Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Halikarnas Sokak'ta bulunan, İsmail Esen'e (59) ait tek katlı müstakil evin bahçesini su bastı.

Gittikçe yükselen suyun önünü açmak için bastonuyla rögar çukurundaki katı birikintileri temizlemeye çalışan Esen, kanalın aniden suyu çekmeye başlaması üzerine akıntıya kapıldı. Olaya tanık olan komşuları Esen'in elinden tutmaya çalıştı ancak girdap oluşturarak kanala akan suyun şiddetine güçleri yetmedi. Esen, birkaç saniye içinde gözden kayboldu. Vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Görevli birimler olay yerine gelene kadar, bir iş makinesi kanalı açmaya çalıştı. İtfaiye ve belediye ekipleri civardaki bütün rögar kapaklarını açtı, suya kapılan Esen'in takılması muhtemel yerlerde kazı yaptı ancak çabalar sonuç vermedi.

Gece boyunca çalışan belediye ve itfaiye ekipleri sabah saatlerinde İsmail Esen'in cesedine ulaştı. Evinden 1 kilometre uzaklıktaki bir kanalda tespit edilen cesedin çıkarılması için itfaiye ekipleri uzun süre çaba sarfetti. Talihsiz adamın cesedi savcının talimatı ile Sultanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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