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Sağlık

Bir avuç fındık-fıstık ömrü uzatıyor

Fındık-fıstık yiyenlerin daha sağlıklı bir yaşam biçimi benimsediği, sigara içme ya da aşırı kilolu olma ihtimallerinin az olduğu belirtildi

22 Kasım 2013 10:56

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre düzenli olarak fındık-fıstık yiyen insanlar daha uzun yaşıyor.

New England Tıp Dergisi'nde yayımlanan bu alandaki en kapsamlı çalışma, en büyük faydayı her gün bir porsiyon fındık fıstık tüketenlerin gördüğünü söylüyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre araştırma ekibi, fındık fıstık yiyenlerin daha sağlıklı bir yaşam biçimine sahip olduğunu belirtirken, fındık ve fıstığın kendisinin de yaşam süresinin uzamasına katkıda bulunduğunu belirtti.

İngiltere Kalp Vakfı ise, fındık-fıstık tüketimiyle uzun yaşam arasındaki bağlantının kanıtlanması için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini açıkladı.

Çalışmada 120 bin kişi, 30 yıl boyunca izlendi. Araştırmada, düzenli fındık-fıstık tüketme alışkanlığı arttıkça, yaşam süresinin de uzadığı saptandı.

Araştırma sırasında haftada bir fındık-fıstık tüketenlerin ölme ihtimalinin hiç yemeyenlere oranla yüzde 11 daha az olduğu saptandı. Haftada dört porsiyon yiyenlerde bu oran yüzde 13, her gün yiyenlerde ise yüzde 20 olarak ölçüldü. Fındık-fıstık yiyenlerin daha sağlıklı bir yaşam biçimi benimsediği, sigara içme ya da aşırı kilolu olma ihtimallerinin de zayıf olduğu kaydedildi.

Araştırmacılar fındık-fıstığın kolestrolü, iltihaplanmaları ve insüline direnci azalttığını da belirtti. İngiltere Kalp Vakfı'ndan kıdemli diyetisyen Victoria Taylor, 'İlginç bir ilişki ama düzenli fındık-fıstık yemenin kalp sağlığını koruduğunu doğrulamak için daha fazla araştırma yapmak gerekiyor." dedi.

 

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