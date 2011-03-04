-BİR ASKERİ UÇAK DALAMAN'A İNDİ MUĞLA (A.A) - 04.03.2011 - Trablus'taki Türklerin tahliyesi amacıyla gönderilen askeri uçak, 86 yolcusuyla birlikte Dalaman Havalimanı'na indi. Türklerin tahliyesi için Trablus'a gönderilen askeri uçak, 3'ü Kosova uyruklu 86 yolcusuyla Dalaman havalimanına iniş yaptı. Libya'da olayların başladığı 17 Şubattan bu yana Dalaman'dan Trablus'a 25 uçak seferi yapıldığı öğrenildi. Bu süre içinde, aralarında Hollanda, Suriye, Kosova, Filipin, Ürdün, Arnavut, Fas, Mısır, Cezayir, Irak, Nijerya ve Libya uyrukluların da bulunduğu 2 bin 607 kişinin Dalaman Havalimanı'ndan giriş yaptığı öğrenildi. -YÜK GEMİSİYLE, LİBYA'DAN MARMARİS'E ZORLU YOLCULUK Misurata Limanı'ndan yola çıkan Panama Bandıralı yük gemisi ''Captain Eglio'' 822 yolcusuyla Marmaris Limanı'na giriş yaptı. Özellikle kadın ve çocukların geminin güvertesinde endişeli bekleyişleri gözlerden kaçmadı. Libya'dan 8 farklı ülkenin vatandaşlarının tahliyesi faaliyetlerine katılan 140 metre uzunluğundaki yük gemisi, yaklaşık 3 gün süren yolculuğun ardından 806'sı Suriye uyruklu 822 yolcusuyla kılavuz gemiler ve sahil güvenlik botları eşliğinde Marmaris Limanı'na ulaştı. Panama bandıralı yük gemisinden inen yolcuları Muğla Valisi Fatih Şahin, Suriye'nin Türkiye Büyükelçisi Nidal Kabalan, Suriye'nin İstanbul Başkonsolosu Mamoun Hariri ile yük gemisinin sahibi ve aynı zamanda Suriye Deniz Ticaret Odası Başkanı Abdulkadir Sabra tarafından karanfillerle karşılandı. -3 GÜN SÜREN ZORLU YOLCULUK- Libya'nın Misurata Limanı'nda 1 Mart günü yola çıkan yük gemisi ''Captain Eglio'', 22 Suriye uyruklu mürettabatı ile saatte yaklaşık 20 kilometre hız yaptı. Gemide, 806 Suriye, 5 Libya, 2 Mısır, 2 Cezayir, 1 Tunus, 3 Ürdün, 2 Irak ve 1 Filistin uyruklu yolcu bulunuyor. Yolcuların gemiden inişlerinde yaşlı, kadın ve çocuklara öncelik verilirken, feribottaki askerlerin eşyaları da Aksaz Deniz Üs Komutanlığında görevlilerce liman dışına çıkarıldı. Gemide yolculuk eden yaklaşık 100 kadın ve çocuğun geminin güvertesinde güçlükle ayakta durduğu gözlendi. Gemiden inmekte güçlük yaşayan yolcular, 112 ekiplerinin yardımı ile indirildi. Yolcuların bir bölümünün yük gemisinin hangarlarında, kadın ve çocukların ise personele ait kamaralarda yolculuk ettiği bildirildi. Bu arada feribottan inen yolculardan pasaport işlemleri tamamlananlar, otobüslerle memleketlerine gönderilmeye başlandı. Yabancı yolcular ise Marmaris'teki otellerde misafir edilecek.