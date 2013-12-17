Bir askeri helikopter daha düştü

Ankara'da Gölbaşı yakınlarında eğitim uçuşu sırasında askeri helikopter düştü. Helikopterdeki 4 asker şehit oldu. Öte yandan Mardin’ de bir askeri helikopterin düştüğü ihbarı üzerine arama kurtarma ekipleri bölgeye hareket etti.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesi yakınlarında eğitim uçuşu yapan askeri helikopter düştü. Kaza, Gölbaşı-Konya Karayolunun 10. kilometresinde Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın da bulunduğu Oğulbey mevkiinde meydana geldi.

TSK: Kazanın nedeni belirsiz

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada kazanın nedeninin henüz bilinmediği belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

'Bugün (17 Aralık 2013 tarihinde) saat 11:00 sularında, Ankara-Konya karayolu Balâ yol ayrımı 1 km güneyinde (Gölbaşı’nın 12 km güneyi), Kara Kuvvetleri Kara Havacılık Komutanlığına ait bir S-70 Sikorsky tipi helikopterimiz periyodik bakım sonrası tecrübe uçuşu esnasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kaza kırıma uğramıştır. Elim helikopter kazasında dört personelimiz şehit olmuştur. Kaza ile ilgili idari ve adli soruşturma başlatılmıştır.Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli aileleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza başsağlığı ve sabırlar dileriz.''