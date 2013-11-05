Bir asker daha 'kaza kurşunuyla' öldü

Askerler "kazara" ölmeye devam ediyor. Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki Abalı Jandarma Karakolu'nda askerlik yapan Er Faruk Eraslanoğlu, beraber nöbet tuttuğu askerin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

Olay, 4 Kasım Pazartesi günü Eraslanoğlu ve bir başka asker nöbet tutarken gerçekleşti. İddiaya göre silah arkadaşıyla şakalaşan Eraslanoğlu, arkadaşının tüfeğini kazara ateşlemesiyle ağır yaralandı. Askeri helikopterle Diyarbakır'a götürülen Eraslanoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eraslanoğlu'nun ölümüne sebebiyet veren ve adı açıklanmayan asker gözaltına alınırken, Askeri Savcılık'ın yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Er Faruk Eraslanoğlu'nun naaşı, Diyarbakır Asker Hastanesi'nde düzenlenen uğurlama töreninin ardından memleketi Ankara'ya gönderildi.