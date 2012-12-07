MHP’den asker intiharları için Meclis araştırması

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

MHP, asker intiharları için Meclis araştırması verdi. MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve arkadaşlarının TBMM Başkanlığı’na verdikleri önerge gerekçesinde, “Ölen askerlerin ailelerine çelişkili açıklamalar yapılmış, intihar olarak gösterilen bazı ölüm olaylarında, askerin sırtından vurulduğuna dair tanık olduğu, askeri tutanaklarıyla hastane raporlarının birbirine uymadığı, çoğu kez cenazelerin ailelerine gösterilmeden defnedildiği de vatandaşlarımızın kuşkularının artmasına neden olmaktadır” denildi. Gerekçede yer alan dikkat çekici rakamlar şöyle:

2.5 yılda 252 ölüm

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde son 15 yıldır yaşanan kuşkulu asker ölümleri 2007'nin ilk aylarından bu yana artmaktadır. Basına yansıyan haberlere göre 2007'de 23, 2008'de 20, 2009 Ekim ayının ilk haftası itibariyle 35 asker, 2010'dan Temmuz 2012'ye kadar kışlada 252 ölüm gerçekleşti.

Ölümlerden 175 intihar

Bu ölümlerden 175'i intihar olarak kayda geçerken, yıldırım çarpması nedeniyle dört, araç kazalarında 16, silah kazalarında 30, düşme, çarpma, elektrik çarpması gibi kışla içinde yaşanan kazalarda 27 er ve erbaş ölmüştür.

2012 yılında sadece 43 intihar

Sadece 2012 yılında 43 intihar vakası yaşanmıştır. Son on yılda ise ortalama 100 asker intihar ediyor ve intihar vakaları sürekli artan bir ivme ile devam ediyor. 2002-2012 yılları arasın da terörle mücadelede 818 asker hayatını kaybetmiş, aynı süre içinde kışlada 934 askerimiz intihar etmiştir, İntihar sayısı şehit sayısını geçmiştir. Bu kabul edilemez bir durumdur.

Er Mert Evren Akdağ, kravatla astı

Son dönemde artan asker intiharlarına bir yenisi daha eklenmiş, İzmir'in Bergama İlçesi'ndeki Orduevi'nde vatani görevini yapan 20 yaşındaki Er Mert Evren Akdağ, kaldığı koğuştaki demire bağladığı kravatla kendisini asarak canına kıymıştır.

Kuşkulu asker ölümle dikkat çekiyor

Son aylarda birçok kuşkulu asker ölümü daha yaşanmıştır ve bu tür olaylar sonucu ölen, asker sayısı ise bilinememektedir. Ölen askerlerin ailelerine çelişkili açıklamalar yapılmış, intihar olarak gösterilen bazı ölüm olaylarında, askerin sırtından vurulduğuna dair tanık olduğu, askeri tutanaklarıyla hastane raporlarının birbirine uymadığı, çoğu kez cenazelerin ailelerine gösterilmeden defnedildiği de vatandaşlarımızın kuşkularının artmasına neden olmaktadır.