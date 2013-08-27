Bir asker daha intihar etti

Siirt'in Baykan ilçesinde askerlik yapan Jandarma Er Maşallah T., girdiği bunalım sonucu nöbette tüfeğiyle ile başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Turan Koyuncu'nun haberine göre, Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda askerlik yapan 20 yaşındaki Jandarma Er Maşallah T., dün saat 16.00 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle girdiği bunalım sonucu nöbet tuttuğu noktada silahı ile başına ateş ederek intihar etti.

Devlet Hastanesine kaldırılan Maşallah T, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Siirt Devlet Hastanesi Morguna getirilen askerin cenazesine otopsi yapıldıktan sonra toprağa verilmek üzere memleketi olan Van'ın Muradiye ilçesine gönderileceği belirtildi.