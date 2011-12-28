Bir asırdır kapalı olan kilise açılıyor

T24 - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, restorasyonu tamamlanan ve 1. Dünya Savaşı’ndan beri kapalı olan İstanbul Kumkapı'daki Ermeni Vortvots Vorodman Kilisesi’ni bugün törenle açacak.



İbadethane özelliği korunarak kültür merkezine dönüştürülen kilisenin yeniden hayat bulması, rahatsızlığı dolayısıyla fiili olarak patriklik görevini yerine getiremeyen II.Mesrob Mutafyan’ın hayaliydi.



‘Meryem Ana Katedrali’ külliyesi dahilinde bulunan ve yandıktan sonra Balyan Ailesi mimarlarının projesiyle yeniden inşa edilen Vortvots Vorodman (Gök gürültüsünün çocukları) Kilisesi 2010 İstanbul Kültür Başkenti Projesi kapsamında restore edilmeye başlandı.



Mutafyan’ın yerine patrik genel vekili sıfatını taşıyan Başepiskopos Aram Ateşyan, restorasyonun tamamlanmasının ardından Bakan Yazıcı’ya bir mektup yazarak açılışa davet etti. Kilise’nin bugün saat 16.00’da açılacak.



