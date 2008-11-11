Bir ‘arsa sihirbazlığı’ iddiası daha

CHP’nin iddiasına göre İskenderun Belediyesi, konut alanını bir haftada ticari alana çevirdi. İzin verilen yükseklik de 23.5’ten ‘tahrifat’la 32.4 metreye çıktı. Alanın sahibi, adı Gaziantep’teki arsa rantına da karışan eski AKP?aday adayı



AKP’yi ‘yolsuzluk’ belgeleriyle sıkıştıran CHP, bu kez İskenderun’daki bir iddiayı gündeme getirdi. CHP Hatay Milletvekili Gökhan Durgun, AKP’den eski belediye başkan aday adayı Nuri Üysen’in İskenderun Belediyesi’nde bir imar yolsuzluğuna karıştığını iddia etti. Durgun, daha önce Gaziantep’te 14 milyon YTL’ye satın alınan arsanın imar değişikliğinin ardından 87.5 milyon YTL’ye satışı iddialarına da adı karışan Üysen’in başvurusu üzerine, belediyenin konut alanını bir haftada ticari alana çevirdiğini iddia etti.



CHP Hatay Milletvekili Gökhan Durgun, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, İskenderun Belediyesi’ndeki imar yolsuzluğu iddialarını gündeme taşıdı. İddialarla ilgili belgeleri basına gösteren Durgun, yolsuzluğun aktörlerinin, 2004 yılında AKP’den belediye başkan adayı olan İskenderunlu işadamı Nuri Üysen ile AKP’li İskenderun Belediyesi olduğunu savundu.



Durgun’un iddiasına göre Üysen, alanı sahibi Mişel Filipoğlu’ndan 22 Ekim 2007’de alıp, İskenderun Belediyesi’ne müracaat etti ve arazinin konut alanından ticari alana dönüştürülmesini istedi. Belediye Meclisi başvuruyu hemen imar komisyonuna havale etti ve bir haftada imar komisyonundan, söz konusu alanın konut alanından ticari alana dönüştürülmesi kararı çıktı.



‘3’ü şablonla 8 yapmışlar’



Durgun’a göre belediyenin kararında tahrifat da yapıldı:

“İskenderun Belediye Meclisi, alan ticari alana dönüşürken, bina yüksekliğini 23.5 metre olarak tespit ediyor. Bu belgenin arkasında belediye meclis üyelerinin imzası var. Nasıl oluyorsa, birden bire bu 23.5 metre, 28.5 metre oluyor. 28.5 metrenin yazılı olduğu belgenin arkasında da belediye meclis üyelerinin imzası var. Belge dikkatle incelendiğinde, 23.5’in 3 rakamının, bir şablonla 8 yapıldığı görülüyor. Belgenin birinde belediye başkanının imzası var, diğerinde yok. İmzaların da birbirini tutmadığını görüyoruz. 24 Mart 2008’de Mimarlar Odası’na başvuruluyor. Mimarlar Odası’nın çekince raporunda binanın yüksekliğinin 32.4 metre olduğu görünüyor. Yani 9 metre fark ediyor. 9 metre kabaca üç kat yapar. Çarpı 28 bin metrekare, yaklaşık 80 bin metrekareye yakın.”



Bir dükkân 400 bin dolar Durgun, bu olayın karşılığında firmanın belediyeye 115 bin avro karşılığında asfalt silindiri ile asfalt kazıma makinesi aldığını da ileri sürdü. Alanın bulunduğu yerdeki alışveriş merkezlerinin çok değerli olduğunu ve bir dükkanın satış fiyatının 300-400 bin dolar civarında olduğunu belirten Durgun “Rant büyük” dedi.

Nuri Üysen’ın adı bir süre önce de Gaziantep’te ‘Antep Fıstığı Kültür Sahası’ satışında geçmişti. Üysen, 119 bin metrerakelik fıstık arsasını sahiplerinden 14 milyon YTL’ye satın aldıktan üç gün sonra Lüksemburg’lu bir firmaya 87.5 milyon YTL’ye satmıştı.



Gaziantep değişikliği Bu satıştan kısa süre sonra da AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, arsanın imar durumunu ‘ticari alan’ şeklinde değiştirmişti. Ancak Gaziantep Belediye Başkanlığı, değişiklikte yolsuzluk olmadığını belirtmişti. (Radikal)

