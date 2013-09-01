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Yaşam

'Bir an telefonum çaldı sandım'

Cep telefonunun çaldığını sanarak kontrol eden kullanıcıların, kimsenin aramadığını fark etmesi düşünüldüğünden daha sık rastlanan bir fenomen

01 Eylül 2013 14:30

Bir araştırmaya göre her üç cep telefonu kullanıcısından biri “hayalet” aramalardan muzdarip.

Cep telefonunun çaldığını sanarak kontrol eden kullanıcıların, kimsenin aramadığını fark etmesi düşünüldüğünden daha sık rastlanan bir fenomen.

Alman bilişim kuruluşu BITKOM'un yaptığı bir ankete göre, ankete katılan cep telefonu kullanıcılarının yüzde 39'u bazen telefonlarının çaldığını ya da titretiğini düşünerek telefonlarını kontrol ettiklerinde, herhangi bir arama ya da kısa mesaj almadıklarını görerek büyük bir şaşkınlık yaşadığını kaydediyor.

Anket sonuçlarına göre bu tip "hayalet" aramalardan daha çok erkekler muzdarip. Anketin erkek katılımcılarının yüzde 42'si hayalet arama fenomeni yaşarken, kadınlar arasında bu oran yüzde 36.

30 yaş altı katılımcıların yüzde 50'si, ileri yaştaki katılımcıların ise sadece yüzde 20'si telefonunun çaldığı sanrısını yaşadığını belirtiyor.

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