Bir Alman vatandaşı darbe soruşturmasından gözaltına alındı

Türkiye'de ilk kez bir Alman vatandaşı 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alındığı ileri sürüldü.



Alman WDR, NDR ve Süddeutsche Zeitung'un Almanya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Dışişleri Bakanlığı'nın, konuyla ilgili bilginin kendilerine iletildiğini ve gözaltındaki kadınla irtibata geçilmeye çalışıldığı belirtildi.

Büyükelçilik, gözaltındaki kişiye günlerdir ulaşamıyor

Yetkililer Ankara'daki Almanya Büyükelçiliği'nin günlerdir gözaltındaki kişiye ulaşmaya çalıştığı ancak bunda başarılı olamadığını vurguladı.



Söz konusu Alman vatandaşının, Ankara yönetiminin darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Fethullah Gülen hareketiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı belirtiliyor.



Yapılan incelemede şahsa ait Gülen hareketiyle bağlantılı olduğu tahmin edilen kitap, belge ve iletişim bilgilerine işaret eden dokümanlar bulunduğu haber veriliyor.



Gözaltına alındığı belirtilen Alman vatandaşının kimliği ile ilgili henüz detaylı bir bilgi verilmedi. Kadının Türkiye'de ne maçla bulunduğu, Türkiye'de yaşayıp yaşamadığı ya da her iki ülkenin de vatandaşı olup olmadığı belirsizliğini koruyor.