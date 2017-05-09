Bir Alman askeri daha terör şüphesiyle gözaltında

Almanya'da Nisan ayı sonunda terör şüphesiyle gözaltına alınan Alman ordusu mensubu üsteğmen Franco A.'nın suç ortağı olduğu tahmin edilen bir başka asker gözaltına alındı. Maximilian T. adlı 27 yaşındaki askerin, Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Kehl kentinde gözaltına alındığı bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Alman Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, söz konusu skandalların "eksiksiz bir biçimde aydınlatılacağını" söyledi.

Alman Federal Başsavcılığı tarafından salı günü yapılan açıklamada, Maximilian T.'nin Franco A. ve Nisan sonunda gözaltına alınan Mathias F. adlı bir öğrenci ile birlikte "devletin varlığını tehdit eden ağır bir suç" işlemeyi planladığından şüphe edildiği kaydedildi.

Yabancı düşmanı ve aşırı sağcı bir ideolojiye mensup oldukları belirlenen üçlünün, yabancı ve mülteci konularıyla ilgilenen siyasetçilere suikast düzenlemeyi ve suçu bir mültecinin üzerine atmayı planladıkları iddia edildi. İddialar arasında şüphelilerin saldırı düzenlemeyi planladıkları kişilerin arasında eski Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ile Adalet Bakanı Heiko Maas'ın da olduğu ve saldırıyı Franco A.'nın bizzat gerçekleştirmeyi planladığı da yer aldı.

Alman ordusunda aşırı sağcı ağı şüphesi

Gözaltına alınmadan önce Fransa'nın Illkirch kentinde görevli olan üsteğmen Franco A.'nın Almanya'nın Bavyera Eyaleti'ndeki bir sığınmacı kayıt merkezinde kendisini Suriyeli sığınmacı olarak kaydettirdiği, geçici koruma statüsü kazandıktan sonra ise sığınmacılara yapılan para yardımından faydalandığı tespit edilmişti.

Franco A., 2017'nin Ocak ayı sonunda Viyana havalimanında güvenlik kontrolünden geçmeden önce bir silahı tuvalette saklarken dikkatleri üzerine çekmesinin ardından takibe alınmış ve 3 Şubat tarihinde silahı sakladığı yerden almaya çalışırken Avusturyalı yetkililer tarafından yakalanmıştı.

Maximilian T.'nin gözaltına alınmasının Alman ordusu bünyesinde aşırı sağcı bir ağın mevcut olduğu olasılığını artırdığı düşünülüyor. Alman Yeşiller Partisi Franco A.'nın gözaltına alınmasının ardından, olayın arkasında bir suç şebekesinin olup olmadığının ortaya çıkarılması talebinAlman ordusundaki aşırı sağcı skandalı büyüyorde bulunmuştu.

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Reuters/epd/BÜ/HS