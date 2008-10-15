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Kültür-Sanat

Bir alkolik nasıl dünyanın en güçlü lideri oldu?

Oliver Stone, ABD Başkanı George W. Bush'un hayatını konu alan son filmi "W" için "Bir alkolik nasıl dünyanın en güçlü lideri oldu?" sloganını seçti.

15 Ekim 2008 03:00

Ünlü Amerikalı yönetmen Oliver Stone'un yeni filmi "W"nin galası New York'ta yapıldı.

ABD Başkanı George W. Bush'un üzerine kurulan film 17 Ekim'de vizyona girecek.

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Bush'un gençlik yıllarını, politikaya geçişini ve başkanlık dönemini işleyen filmde ABD Başkanını Josh Brolin canlandırıyor. Başkanın eşi Laura Bush'u ise Elizabeth Banks oynuyor.

Dana önce Richard Nixon ve John F. Kennedy üzerine de filmler çeken Oliver Stone, "W" filmi için "Bush etkisini sinemaya taşımam gerekiyordu" diye konuşuyor.

"Bu filmi çektik çünkü bunun acilen yapılması gerekiyordu" diyen Stone, "Bu adam dünya sahnesinden çekiliyor ancak etkisi önümüzdeki 10, 20 hatta belki 40 yıl boyunca sürecek. İleride, önleyici saldırı doktrinini -yani Bush doktrinini- başlatan adamın yaptıklarının faturasını ödüyor olacağız. Bu felaket bir politika ve bize bir servete mal olacak" diyerek filmi çekme nedenini anlatıyor.

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