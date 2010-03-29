Bir alışverişte 100 Bin Dolar

Aşkın Nur Yengi, alışveriş bağımlılığını psikolojik destekle aşmaya çalışıyor.

Ünlü sanatçı Aşkın Nur Yengi’nin alışveriş keyfi zehir oldu! Yengi’nin alışveriş tutkusu hastalığa dönüştü. İstanbul, Londra ve New York’un lüks mağazalarının altını üstüne getiren, bir kalemde 100 bin dolarlık kıyafet ve ev aksesuarı almaya başlayan sanatçı, bağımlılığı kendisine maddi ve manevi zarar vermeye başlayınca profesyonel destek almaya karar verdi. Eşi Haluk Bilginer’in de desteğini alan Aşkın Nur Yengi, bir psikiyatriste başvurdu.

Geçen hafta tedaviye başlayan Aşkın Nur Yengi, psikiyatristinin yardımıyla alışveriş bağımlılığından kurtulmaya çalışıyor. Yengi’nin alışveriş hastalığının maddi olarak ailesini sarsması üzerine çare olarak ucuz malların satıldığı Sultan hamam, Beyazıt, Mahmutpaşa gibi semtleri dolaşıp alışveriş yaptığı da öğrenildi. Dünyada birçok kadının sorunu olan alışveriş bağımlılığı ‘Bir Alışverişkoliğin İtirafları’ adlı filme de konu olmuştu.