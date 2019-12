Bir ailenin umutsuz bekleyişi

İlköğretim öğrencisi Rasim Can’a karşıya geçmek isterken bir araç çarptı. Olay yerine gelen annesinin, kalp masajı yapılırken bir an olsun elini bırakmadığı Rasim Can kurtarılamadı.



Ataköy İlköğretim Okulu 7. sınıf öğrencisi Rasim Can Güroğlu (13), sömestr tatili öncesi derslerinin hafiflemesini fırsat bilip ilk defa okula gitmek yerine bir arkadaşıyla gezmeyi tercih etmişti. İki arkadaş, Ataköy Sahil Kennedy Caddesi’ne yolun karşısına geçmek istedi. Arkadaşı hızla yolun karşısına geçerken, Güroğlu Yeşilköy istikametine giden Kadir Murat İlbas’ın kullandığı aracın altında kaldı. Talihsiz çocuk olay yerinde can verdi.



Bir umut...



Kaza haberiyle olay yerine koşan Güroğlu ailesi, Rasim’in başında çaresizce bekledi. Sağlık ekipleri kalp masajıyla Güroğlu’nu yaşama döndürmeye çalışırken, anne Ayşegül Güroğlu, oğlunun elini tutarak “Ben seni böyle mi gönderdim okula oğlum” diye feryat etti. Bu sırada abla Didem ile baba Levent Güroğlu da sağlık ekiplerinin çalışmasını gözyaşlarıyla izledi. Tüm çabalara rağmen Rasim Can hayata döndürülemedi. Otomobil sürücüsü Kadir Murat İlbar ise gözaltına alındı.



Okul yetkilileri hafta sonu karnesini alacak Can Güroğlu’nun oldukça başarılı bir öğrenci olduğunu, derse girmediğini ilk kez gördüklerini kaydetti.