Bir ailenin umutsuz bekleyişi

İlköğretim öğrencisi Rasim
Can’a karşıya geçmek isterken bir araç çarptı. Olay yerine gelen
annesinin, kalp masajı yapılırken bir an olsun elini bırakmadığı Rasim
Can kurtarılamadı.
Ataköy İlköğretim Okulu 7. sınıf öğrencisi
Rasim Can Güroğlu (13), sömestr tatili öncesi derslerinin hafiflemesini
fırsat bilip ilk defa okula gitmek yerine bir arkadaşıyla gezmeyi
tercih etmişti. İki arkadaş, Ataköy Sahil Kennedy Caddesi’ne yolun
karşısına geçmek istedi. Arkadaşı hızla yolun karşısına geçerken,
Güroğlu Yeşilköy istikametine giden Kadir Murat İlbas’ın kullandığı
aracın altında kaldı. Talihsiz çocuk olay yerinde can verdi.
Bir umut...
Kaza haberiyle olay yerine koşan Güroğlu ailesi, Rasim’in başında
çaresizce bekledi. Sağlık ekipleri kalp masajıyla Güroğlu’nu yaşama
döndürmeye çalışırken, anne Ayşegül Güroğlu, oğlunun elini tutarak “Ben
seni böyle mi gönderdim okula oğlum” diye feryat etti. Bu sırada abla
Didem ile baba Levent Güroğlu da sağlık ekiplerinin çalışmasını
gözyaşlarıyla izledi. Tüm çabalara rağmen Rasim Can hayata
döndürülemedi. Otomobil sürücüsü Kadir Murat İlbar ise gözaltına
alındı.
Okul yetkilileri hafta sonu karnesini alacak Can Güroğlu’nun oldukça
başarılı bir öğrenci olduğunu, derse girmediğini ilk kez gördüklerini
kaydetti.