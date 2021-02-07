Bir ailenin faturalara ödediği para asgari ücretin dörtte birine ulaştı

TMMOB, 4 kişilik bir hanenin doğal gaz, elektrik, su ve internet faturasına ödediği miktarın asgari ücretin 4’te birine denk geldiğini belirterek, pandemi döneminde işsiz kalan, işyerleri kapatılan yurttaşın faturalarının kamu bütçesinden karşılanmasını istiyor.

Tüketiciler Derneği’ne göre ise vatandaş artık bu zamları kanıksadı; şikâyet etmek yerine doğal gaz kullanmamayı tercih ediyor.

Gazete Duvar’dan Müzeyyen Yüce’nin haberine göre, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, ““Bu yılın başında gelen zamlar yurttaşların bütçelerinde elektrik ve doğal gaz için ayırdıkları gideri artırdı. 2019 Ocak-2021 Ocak aylarındaki resmi enflasyon oranı yüzde 26,8 oldu. Konutlar ve elektrik fiyat artışı resmi enflasyondan yüzde 80,5 daha fazla. Ankara ve İstanbul’da ise yüzde 43 ila 59 arasında resmi enflasyondan daha yüksek. Doğal gaza yapılan son yüzde 1’lik zam ile birlikte tüketiciler için yüzde 43,5 artış geldi” dedi.

Türkyılmaz, “10 milyonun üzerinde kişinin işsiz olduğunu hatırlatan Türkyılmaz şu önerilerde bulundu: “Pandemi döneminde işsiz kalanları, işyeri kapatılan esnafı, ücretsiz izne çıkarılan yurttaşları da düşünürsek zamlarla birlikte halk açısından son derece olumsuz bir tablo ortaya çıkıyor. İnsanlar şu anda faturalarını ödeyemiyor. Şimdi bir düzenleme getirilerek 65 yaş ve üzeri insanların abone olduğu konutlarda önceden bir fatura ödenmediğinde doğal gaz kesiliyordu, şimdi buna 3 hak verildi. Buna ek olarak özellikle pandemi döneminde işsiz kalan, işyeri kapatılan yurttaşların doğal gaz, elektrik ve internet faturaları kamu bütçesinden karşılanmalı. Bu halk bu yükün altından kalkamıyor.” diye konuştu.

Öte yandan Türk-İş, 2021 Ocak ayında dört kişilik ailenin açlık sınırını 2 bin 652, yoksulluk sınırını ise 8 bin 638 lira olarak açıkladı. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, Türk-İş’in açıkladığı rakamlar dikkate alınarak asgari ücretin altında geliri olan hanelere enerji yardımı yapılması gerektiği görüşünde.