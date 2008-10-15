Bir aile şofben kurbanı

Ankara'da şofbenden kaynaklanan doğalgaz zehirlenmesi nedeniyle aynı evde kalan 4 kişilik aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Zehirlenmeden şans eseri kurtulan tıp fakültesi 2. sınıf öğrencisi genç kızın, öğretmen emeklisi anne babası ile diş hekimi ağabeyine yaptığı acil müdahale, ailesinin hayatını kurtarmaya yetmedi. Öte yandan olayda hayatını kaybeden baba Muzaffer Uğuz'un şofbendeki arızayı fark ederek üzerine dikkatli olmaları için ailesine bir not yazdığı da öğrenildi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Meltem Uğuz, Cebeci semtindeki Köylüler Sokak'taki kira evinde, Mersin'de yaşayan ve emekli öğretmenler olan annesi Müfide Uğuz (50) ve Muzaffer Uğuz ile Eskişehir'de diş hekimliği yapan ağabeyi Melih Uğuz'u (28) misafir etti.



Gece geç saatlere kadar ders çalışan kız, ailesini salonda yatırdıktan sonra odasında bir süre uyudu. Sabah uyandığında gaz kokusunu hisseden Uğuz, anne, baba ve ağabeyinin uyanmaması üzerine ambulans çağırdı. Uğuz, ambulans beklerken ailesine acil yardımda da bulundu. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Müfide, Muzaffer ve Melih Uğuz'un, Meltem Uğuz'un tüm çabalarına rağmen hayata dönmediğini belirledi.



Olay yerine gelen polisler, doğalgaz ekiplerini de eve çağırdı. Yapılan incelemede ailenin, mutfaktaki şofbenden sızan gazdan zehirlendiği belirlendi. Uğuz ailesinin cenazeleri, memleketleri Mersin'e gönderildi.



