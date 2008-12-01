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Sağlık

Bir adımda hayatınızı kurtarın

Prof. Dr. Mehmet Öz "Hayatınız için bir adım atın, çünkü yürümek hayatınızı kurtarabilir" diyor.

01 Aralık 2008 02:00

Prof. Dr. Mehmet Öz "Hayatınız için bir adım atın, çünkü yürümek hayatınızı kurtarabilir" diyor. Öz yürüyüşün faydalarını şöyle açıklıyor: 

Yürüyüş kemik kaybını önlüyor

Aşırı kilo ve hareketsizlik diyabet nedeni

1- Enerjik yapıyor

Yapılan araştırmalara göre, vücudunuzu hafifçe canlandırmanın rahatlatıcı ve enerji verici bir etkisi mevcut. Bunun anlamı ne kadar hareket ederseniz, bir sonraki gün o kadar enerjik olursunuz. Özellikle akşam saatlerine doğru yapılacak bir kısa yürüyüş hem fiziği hem de ruhu olumlu etkiliyor. Yani yürüyüş sonrası yorgunluk, bir gün sonra fazla enerji ile geri dönüyor.

2- Daha sakin oluyorsunuz

Sakin olmanız, iyi düşünüp karar vermeniz gerektiğinde, kesinlikle açık havada yürüyüşe çıkın. Fiziksel olduğu kadar zihinsel yararı da bulunan yürümenin, bilişsel gelişime katkıları çok, bu bunama riskini minimuma düşürüyor.

3- Aile geçmişi hastalıklarından koruyor

Genetik kodlarınız, başınıza gelebilecek hastalıklarda çok az bir rol oynar. Araştırmalar bize göstermektedir ki çoğu zaman, hayatınızı nasıl yaşıyor ve vücudunuza nasıl davranıyorsanız, karşılığını da o derece alıyorsunuz. Kendinize iyi bakmanız sayesinde birçok ciddi hastalık riskini minimuma indirebilirsiniz.

4- Kilo verdiriyor

Hareket etmeniz doğal olarak daha fazla yağ yakmanızı sağlar. Günden güne yaktığınız her kalori sonrası, kas kitle oranınız artar ve bunun sayesinde kilo vermeniz de kolaylaşır.

5- Depresyona çare

Ruhsal açıdan mutlu olmanızın fiziksel sağlığa çok faydalı etki yaptığı bir gerçek. Yapılan araştırmalar ışığında, yürümenin rahatlattığı, anksiyete ve depresyona karşı yardımcı olduğu belirlenmiştir. Yürümekten kaçmayın, etkilerine çok şaşıracaksınız.

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