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Politika

Bir aday da Rahşan Ecevit’ten

Sezer’in DSP Genel Başkanlığı’ndan çekilmesinin ardından Rahşan Ecevit’in de bir aday göstereceği öne sürüldü.

26 Nisan 2009 03:00

Sezer’in DSP Genel Başkanlığı’ndan çekilmesinin ardından Rahşan Ecevit’in de bir aday göstereceği öne sürüldü.

Zeki Sezer’in istifasından sonra DSP lider arayışlarına başladı. Parti Meclisi Üyesi Masum Türker ile Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli, genel başkan adaylıklarını açıkladı. Rahşan Ecevit de genel başkanlık için aday belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Ecevit, “Ecevit’in partisini rastgele birine teslim edemeyiz. Öyle bir aday açıklayacağım ki şu ana kadar adaylığını açıklayanlar da geri çekilecekler” dedi.

DSP Genel Başkanı Zeki Sezer’in istifasının ardından, olağanüstü kurultay, 17 Mayıs Pazar günü Büyük Anadolu Otel’de toplanacak.

Türker, yaptığı açıklamada, kongre sürecinin başladığı güne kadar Zeki Sezer’in tekrar aday olması için ısrar ettiğini, Sezer’in bunu kabul etmediğini, örgütün talebi üzerine de kendisinin genel başkanlığa aday olmaya karar verdiğini söyledi.

Gelecek haftanın sonuna doğru örgütlerle bir basın toplantısı düzenleyeceğini bildiren Türker, “Bir parti genel başkanlığına adayız. Birlikte çalışacağımız arkadaşlarla fikir ve davranış birlikteliğimizi ortaya koyacağız ve bunu birlikte deklare edeceğiz” dedi.

‘Örgütün gücüyle aday oluyorum’

”Rahşan Ecevit ile bir görüşmesinin olup olmadığı” yönündeki soruyu da Türker, “Seçimi kazanmadan Rahşan Hanım ile görüşmemin bana bir getirisi olmaz. Ben icazetle aday olmuyorum, örgütün gücüyle aday oluyorum. Başkan olmadan Rahşan Hanım’ın desteğini istemeye gitmek hem kendisine hem kendime hem de örgütümüze haksızlıktır. Örgütümüz önce gücüyle iradeyi bana verecek, sonra ben bu iradeyi örgüt adına kullanırken Rahşan Hanım gibi partide emeği ve önemli deneyimi olanlardan yönetim anlayışında destek talebine gideceğim” diye yanıtladı.

Parti içi demokrasi

DSP Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli de dün Genel Başkan Vekili Saffet Başaran’a bir mektup göndererek, olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu bildirdi.
İçli mektubunda, sorunları çözmek yerine ağırlaştıran ve onun bir parçası olan siyasal yapılardan halkın bıktığını belirterek, bu yapılara artık güven duyulmadığını belirtti.
Halkın, kendi içinde demokratik olan, enerjisini parti içi sorunlarla harcamayan, enerjisini ülke sorunlarını çözmekle kullanan, akılcı çözüm önerileri üreten, belirli çıkar gruplarının değil halkın yanında olan siyasal partileri iktidarda görmek istediğine dikkati çeken İçli, DSP’nin, kuruluşunda böyle bir parti olduğunu ifade etti.

‘Rastgele birine teslim edemeyiz’

Rahşan Ecevit de genel başkanlık için aday belirleme çalışmalarını sürdürüyor.
Ecevit’in “Meydanı boş bırakmayacağız, hakkımızı arayacağız. Bülent Ecevit’in partisini rastgele birine teslim edemeyiz. Öyle bir aday açıklayacağım ki şu ana kadar adaylığını açıklayanlar da geri çekilecekler” dediği ifade edildi.

Rahşan Ecevit’in, belirleyeceği adayı önümüzdeki günlerde açıklayacağı öğrenildi.

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