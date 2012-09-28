'Bir Ada Hikayesi' dörtlemesi tamamlandı

Yazar Yaşar Kemal'in "Bir Ada Hikayesi" dörtlemesi, son kitabı "Çıplak Deniz Çıplak Ada" ile tamamlandı.



Yaşar Kemal'in ''Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana'' romanı ile başlayan, ''Karıncanın Su İçtiği'' ve ''Tanyeri Horozları'' kitaplarıyla devam eden ''Bir Ada Hikayesi'' dörtlemesi, son kitabı "Çıplak Deniz Çıplak Ada" ile tamamlandı.

"Bir Ada Hikayesi" dörtlüsü, savaşlardan, kırımlardan, sürgünlerden arta kalan insanların, Yunanistan'a gönderilen Rumların boşalttığı bir adada yeni bir yaşam kurma çabalarını konu alıyor.

Bir Yaşar Kemal klasiği olan ve "tarihle destanların kaynaşması" olarak nitelendirilen dörtleme, diliyle, yarattığı kişiler ve doğayla Yaşar Kemal'in romancılığında önemli bir yeniliği işaret ediyor.