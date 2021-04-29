Bir ABD başkanı Kongre'ye seslenirken ilk kez arkasında iki kadın oturdu

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ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre'ye yaptığı birinci resmi konuşmada ilk kez bir Kongre konuşmasında ABD liderinin arkasında iki kadın üst düzey yetkili oturdu. Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi tarihe geçti.

Biden konuşması sırasında, ''Madam Başkan Yardımcısı'' dedikten sonra Genel Kurul salonunda alkış koptu. Biden, ''Daha önce hiçbir başkan bu kelimeleri kullanamadı; zamanı gelmişti'' dedi. Kamala Harris, 20 Ocak'ta göreve başlamasıyla ABD tarihinin ilk kadın başkan yardımcısı olmuştu.

Konuşmaya saatler kala MSNBC'ye konuk olan Pelosi bu durumun ''heyecan verici olduğunu'' söyledi ve ''zamanı gelmişti'' dedi.

Pelosi ve Harris, kürsüye geldiklerinde birbirlerini dirsekleriyle selamladı.