Bir "Fatmagül" olayı da Adana'dan...

T24- 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' adlı TV dizisinde yaşananların benzeri, Adana'da meydana geldi.

Evlenme vaadiyle kendisini kandıran sevdiği gençle ilişkiye girince aile baskısından kaçıp, bir başka erkek arkadaşına sığınan 19 yaşındaki E.K., bu arkadaşıyla birlikte 3 kişinin tecavüzüne uğradı. E.K., polisler tarafından kurtarılırken, 1'i tutuklu 3 sanık hakkında 25'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



İddiaya göre, E.K., 2009'da evleneceklerini düşündüğü erkek arkadaşı C.K.'ye kaçıp, cinsel ilişkiye girdi. Bir gün sonra evine dönen E.K., ilişkisini gizledi, ancak, bir süre sonra ailesinin yaşananlardan haberi oldu. Sonraki süreçte evlilik gerçekleşmeyince E.K., ailesinin 'Sen sürtüksün, o... sun' hakaret ve baskılarıyla karşılaştı. Ailesinin baskılarından bunalan E.K., 12 Haziran 2010'da evden kaçtı.



E.K., bir haftayı parklarda geçirdikten sonra, daha önceden tanıştığı erkek arkadaşı 24 yaşındaki F.G.'ye sığındı. F.G. de, arkadaşı 21 yaşındaki B.L.D.'nin Belediye Evleri Mahallesi'ndeki evine götürdüğü E.K.'ye tecavüz etti. F.G.'nin ardından o anda evde bulunan arkadaşı B.L.D. ve telefonla çağırdığı 29 yaşındaki A.E. de, E.K.'ye tecavüzde bulundu. Evde bir gün alıkonulan E.K., ertesi gün yalnız olduğu sırada telefonla haber verdiği polisler tarafından kurtarıldı. Yakalanan 3 zanlıdan F.G. tutuklandı, diğer 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



'İkram ettiler'



Hazırlanan iddianamede olay, '2009'da tecavüze uğrayan E.K., ailesiyle bu konuda arasının bozulduğu ve evde yaşanan huzurluktan dolayı evden kaçıp bir süre dışarıda dolaştığı, daha sonra arkadaşı F.G.'yi aradığı ve yanına gittiği, F.'nin Belediye Evleri Mahallesi'nde bulunan evine giden E.K.'nin karşı koymasına ve ağlamasına rağmen zorla cinsel ilişkiye girdiği, daha sonra evde bulunan B.L.'nin de mağdur ile zorla ilişkiye girdiği, bilahare bu şüphelilerin diğer şüpheli A.E.'yi eve çağırdıkları ve E.K.'yi adeta ikram ettikleri, E.'nin de mağdur ile zorla ilişkiye girdiği ve ardından mağduru adete eve hapsederek alıkoydukları, daha sonra mağdurun kendi cep telefonundan polisi arayarak yardım istediği ve polislerin kurtardığı, ardından da yakalanan şüphelileri teşhis ettiği anlaşılmıştır" diye anlatıldı.



Sanıklar hakkında, 'Cinsel saldırı, zorla ırza geçme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 25'er yıla kadar hapis cezası istemiyle 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Nöbetçi mahkemedeki ifadesinde suçu kabul etmeyen F.G., "E.K. ile bir yıl kadar önce hastane kantininde garsonluk yaparken tanıştım. Telefonla görüşüyorduk. Olaydan 4-5 gün kadar önce kendisi benim yanıma geldi. Gece bekçiliği yaptığım yerde kendisi ile cinsel ilişkiye girdik. Olay günü de yine kendisi bana mesaj attı. Ben de arkadaşım B.'ye ait Belediye Evleri Mahallesi'ndeki adresi vererek gelmesini söyledim. Kendisi dolmuşla geldi. Evde B. ile E.'yi tanıştırdıktan sonra bırakarak işyerine gittim. Sabah geldiğimde E. ile yine ilişkiye girdik. Kendi rızasıyla oldu. Zorlama olmadı, ben işe gittiğimde kendisi B. ile evde kalmıştı. Sabah 3'ümüz kahvaltı yaptık. B. gittikten sonra sokakta A. isimli arkadaşımı gördüm. Onu da çağırarak E. ile tanıştırdım" dedi.



'Yapmayın diye ağladım'



2009'da erkek arkadaşı C.K. ile evlenmeyi düşündükleri için arkadaşının çalıştığı düğün salonunda ilişkiye girdiklerini belirten E.K., "O gece eve gelmeyince, ailem benim hakkımda polise kayıp başvurusu yapmış. Bu nedenle polise ifade verdim. Ama arkadaşımla ilişkiye girdiğimi bildirmedim. Duyulmasını istemedik. Ailemin haberi olunca erkek arkadaşımın ailesiyle görüştük. Ama evlilik olayı gerçekleşmedi" dedi. Bu olay sonrası ailesinin kendisine sürekli baskı yaptığını ileri süren E.K., ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ailem 'Sen yırtıksın, sürtüksün, o....usun' diyerek baskı yapmaya başladı. Baskılara dayanamayarak evden ailemin haberi olmadan ayrıldım. Yanımda 20 lira vardı. 4 gün parklarda yattım. Sonra arkadaşım F. beni aradı. Beni olay yerindeki eve çağırdı. Eve girdiğimde B. kapıyı kilitledi. F. beni B. ile tanıştırdıktan sonra diğer odaya götürerek karşı koymama rağmen ilişkiye girdi. Bu arada benim telefonumu da kapattı. Ben ağladım, ağzımı kapattı. Sonra da üzerini giyinip gitti. Giderken B.'ye 'Sen de yapabilirsin' dedi. B. de zorla ilişkiye girdi. Ertesi günü işten gelen F., B. evden ayrıldıktan sonra tekrar zorla benimle ilişkiye girdi. Sonra telefonu çaldı, konuştuğu kişiye 'Evde bir kız var gel, geçenkini kaçırdın' dedi. 5 dakika sonra bu kişi de geldi. F. bana 'Bununla da yatacaksın itiraz istemiyorum' diyerek diğer odaya geçti. Bu kişi 'istemiyorum' diyerek ağlamama rağmen zorla üzerimi çıkartarak ilişkiye girdi. Sonra da birlikte kapıyı üzerime kilitleyip gittiler. Ben de polisi arayarak yardım istedim." 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. Bu arada, E.K.'nin ilk olarak ilişkiye girdiği C.K. ile ilgili şikayetçi de olmaması nedeniyle soruşturma açılmadı.



