Bir "007"nin anıları

1970 ve 1980'lerin James Bond'u Roger Moore süper-ajanlık günlerine dair anılarını 'My Word is My Bond' isimli bir kitapta topladı. İsmi Türkçeye "Sözüm bağlılığımdır" olarak çevrilebilecek kitap, otobiyografi niteliğinde.



Kitapta Moore işlerin göründüğü gibi olmadığını anlatıyor. Şu anda 80 yaşında olan oyuncu "'Yaşamak İçin Öldür' filminde 'Jimmy' Bond'un jet bot kovalama sahnesi vardı. Birkaç deneme sürüşü yaptıktan sonra motor bozuldu. Frenler çalışmıyordu. Düz bir çizgide sürmeye devam ettim. Neticede ahşap bir rıhtım evinin içine daldım" diye anlatıyor Moore. Bu kaza sonucunda ön dişlerinden birini kırmış ve dizini burkmuş. "007 kadar korkusuz bir biçimde elimde bastonum yıkılmaz Bond'u canlandırmak üzere botuma doğru topallıyordum. Kim demiş rol yapamıyorum diye?" diyerek devam ediyor. Moore 1973 yılında Sean Connery'nin yerine geçmiş 'Beni Seven Casus', 'Yaşamak İçin Öldür', 'Altın Tabancalı Adam' ve 'Ölüme Bir Bakış' gibi Bond filmlerinde rol almıştı.



4 Kasım'da piyasada



İngiltere'de 4 Kasım'da piyasaya çıkacak olan kitap Moore'un Paris'te o zaman hayli genç olan Steven Spielberg'le yaşadığı karşılaşmaya da yer veriyor: "Büyük bir Bond hayranıydı. Bana bir Bond filmi yönetmek istediğini söyledi. O zaman henüz 'Jaws'ı ve 'Üçüncü Türden Yakın ilişkiler'i çekmişti. Oldukça da kayda değer birisiydi. Gidip heyecanla filmin yapımcısı Albert R. 'Cubby' Broccoli'ye bu haberi verdim. Ama Broccoli bana 'Ne kadar yüzde isteyeceğine dair en ufak bir fikrin var mı?' diye karşılık verdi."



Moore Bond yönetmenlerinin gişeden asla para almayacağına dair bir politika izlendiğini bu yüzden Spielberg'in 'Indiana Jones'u yaptığını anlatıyor. Indiana Jones için 'Dönem James Bond'u' diyor.