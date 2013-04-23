Bir 23 Nisan geleneği: Başbakan koltuğunu devretti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da çocuklara yönelik bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmanın ardından Nermin İrem Kocakalay'a koltuğunu devretti.

Erdoğan'ın çocuklara tavsiyeleri:

"Bir baba, bir dede olarak hatırlatmak isterim. Bilgisayar ve televizyon başında vakit geçirmeyin. Sizler için parklar yapıyoruz, sizler orada eğlenin diye... sizlerin daha rahat, daha güvenli biçimde oynaması için inşa ediyoruz, eve kapanmayın, sokaklara çıkın, arkadaşlarınızla oynayın.

Sevgili çocuklar teneffüs saatleri ders saatlerinde uzun olsun istiyormuşssunuz. Teneffüs saatleri derslerden uzun olursa okullar daha da geç biter, tatil süreleri kısalır. En iyisi bir an önce okullarınızı bitirin ve daha uzun teneffüs saatleriniz olsun.

Şunu bilmenizi isterim ki her ne yapıyorsak sizin için yapıyoruz, bunu için çok çalışıyoruz. sizlere sonsuz derecede güveniyoruz.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramınızı tebrik ediyorum. Sizlere nice güzel bayramlar diliyorum.

Bizlere bu güzel günleri kazandıran büyüklerimize, başta Gazi Mustafa Kemal'e şükranlarımı sunuyorum.

Şimdi sözü Başbakanımız Nermin İrem Kocakalay'a veriyorum:

Okul zamanında teneffüs saatleri daha fazla olursa, hem dersi anlayamazsınız, 40 dakika teneffüs 10 dakika ders olursa nasıl olacak bu hayat? Nasıl öğrenecekler? Onu anlatmaya çalışıyorum."

Küçük kız gözyaşlarını tutamadı

Başbakan'ın koltuğuna oturan küçük kız "yapamıyorum" diyerek ağlamaya başladı.

"Dün gece bir rüya gördüm" diyen küçük başbakan rüyasını anlatmaya başladı:

"Etrafı bolluk ve bereketle çevrili bir bakan olmuşum ve elime sihirli bir değnek vermişler, bebeklere gülerek dünyaya geldiği bir dünya yapmışım. Okulları bitirip meslek sahibi oldum diyen ablaların eşlerini hemen bulmalarını sağlamışım.

Engelli insanlarımıza sağlam insanların yarattığı zorlukları kaldırmışım.

Savaş yapan ülkelere gökkuşağı göndermişim. Mavi, pembe, yeşil renklerini tanısınlar diye.

20 yıl sonra büyüyeceğim ve Başbakan olacağım. Nermin İlay Kocakalay olarak söz veriyorum, bunları gerçekleştireceğim."

23 Nisan'da çocuklar koltuğa oturacak

Sözü Başbakan Erdoğan aldı:

"Rüyası çok duygulu, gözyaşları inanıyorum ki sevinç gözyaşlarıydı ve o duyguları kendisinden duygulu bir şekilde dinledik. Kendisini çok çok başarılı bir Başbakan olarak göreceğiz.

Erdoğan, 23 Nisan'da koltuğunu çocuklara devretme geleneğinin bu yıl son olacağı dedikodularına son verdi: 'Böyle bir şey olmayacak! Ben görevde olduğum sürece her 23 Nisan’da bu koltuğu paylaşırım.'"

Başbakan Erdoğan 8 yaşındaki Lal Ege'nin kendisine yazdığı mektup hakkında konuştu. Erdoğan, basketbol sahasının çocuklara kullandırılmamasının affedilemez olduğunu söyleyerek, gereğinin yapılacağını dile getirdi.

Ailelerin çocuklarını okula göndermemeleriyle ilgili:

"Bunun için her şeyi yaparız, neden göndermediklerini öğreniriz. sorun paraysa bunu hallederiz. Asla parasal bir neden olamaz. alırız taa ilköğretimden üniversite dahil hepsini yaparız, okuturuz. Anlaştık mı?"

Erdoğan bugünün anısına çocuklara kalem hediye etti.

Küçük Başbakan: Recep amca n'olur ağladığım görüntüleri yayınlamasın abiler

Konuşma bittikten sonra küçük başbakanın Erdoğan'dan bir ricası oldu. Küçük başbakanın ricasını mikrofonları kapatarak gazetecilere ileten Erdoğan, küçük kızın ricasını iletti. Nermin, Başbakan'a: "Başbakan Amca ne olur benim ağlarken konuştuklarımı yayınlamasın abiler." dedi. Ancak canlı yayın olduğu cevabını alan Başbakan, "Olsun canım ne olacak ben de zaman zaman ağlıyorum" diyerek küçük kızı teselli etti.