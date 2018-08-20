BiP, 60 dakika ücretsiz konuşma fırsatı sunuyor

LEFKOŞA, (DHA)- Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler yurt içi ve Türkiye’deki tüm hatlar ile BiP üzerinden 60 dakika ücretsiz konuşma fırsatına sahip olacak. Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, tüm müşterilere rahat iletişim kurabilme imkanı sağladıklarını vurgulayarak, “Tamamen yerli ve milli uygulamamız BiP üzerinden ücretsiz arama fırsatı sunuyor, müşterilerimize ayrıcalıklı olduklarını hissettiriyoruz” dedi.

Müşterilerine sundukları kampanya hakkında açıklama yapan ve Kurban Bayramı’nı da kutlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden açıklamasında şunları söyledi:

“Bayramların bizler için ayrı bir önemi vardır. Kurban Bayramı’na özel sunulan bu kampanyada da müşterilerimize tamamen yerli ve milli uygulamamız BiP üzerinden yurt içindeki ve Türkiye’deki tüm hatlar ile konuşabileceği ücretsiz tam 60 dakika sunuyoruz. Bunu yaparken tek amacımız gönülden bağlı olduğumuz müşterilerimizin Kurban Bayramı’nda yüzlerini güldürmek, teknoloji ile uzakta olan sevdiklerini yanlarına taşımaktır. Bu vesile ile Turkcell ailesi olarak tüm Müslüman âleminin bayramını kutlarız.”

YERLİ VE MİLLİ UYGULAMA BİP’TEN 60 DAKİKA HEDİYE

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamaya göre BAYRAM yazıp 5467’ye kısa mesaj gönderen tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler sabit telefon hatlarının da aranabildiği yerli ve milli uygulama BiP üzerinden yurt içi ve Türkiye her yöne 60 dakika ücretsiz konuşma hakkı kazanacak. Açıklamada faturalı ve faturasız hat kullanan tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell kullanıcılarının kampanyadan faydalanabileceği, hediye talebinin bayram boyunca yapılabileceği, BiP uygulaması olmayıp uygulamayı ilk kez indirecek kişilere de 1GB internet hediye edileceği belirtildi.

NASIL FAYDALANILIR?

BiP uygulaması olan ve kampanyadan faydalanmak isteyenlerin tek yapması gereken talepte bulunmak. BiP uygulaması olmayan ve kampanyadan yararlanmak isteyenler içinse şu bilgilere yer verildi:

“Telefonunuzda BiP uygulaması yoksa işletim sistemine göre Google Play Store veya App Store\'a BiP yazarak, uygulamayı indiriniz. Uygulamayı açtığınızda karşınıza çıkan aktivasyon ekranına telefon numaranızı girerek, aktivasyon için gerekli SMS şifresini isteyiniz. SMS ile gelen kodu BiP uygulaması aktivasyon sayfasına girerek işleminizi tamamlayabilirsiniz. Sonrasında BAYRAM yazıp 5467’ye SMS göndererek talepte bulunabilir, hediye dakikalarınızı hattınıza tanımlayabilirsiniz. Uygulama içerisindeki rehbere girip aramak istediğiniz kişiyi seçerek BiP her yöne arama seçeneğini seçerek aramanızı başlatabilirsiniz. 20 ile 24 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak, bir kez faydalanabileceğiniz kampanya günlüktür ve katılım sağlanan günden ertesi gün saat 23:59’a kadar geçerlidir. Kalan dakikalarınızı öğrenmek için KALAN yazıp 5467’ye SMS göndererek bilgi sahibi olabilirsiniz. Kampanyadan tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell ses hattı kullanıcıları yararlanabilir.”

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