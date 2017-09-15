Biota Laboratuvarlarından ‘Quantum’ konsepti

İstanbul, 15 Eylül (DHA) – Bioxcin, ‘Quantum’ konsepti kapsamında, tamamı şirket ARGE merkezinde geliştirilen yepyeni inovatif bir seriyi tüketicilerin beğenisine sundu. Dört yeni şampuan ve kaş-kirpik serumu ile Bioxcin Quantum serisi kullanıcılarına; daha gür, yoğun ve uzun saç, kirpik ve kaşlar vadediyor.

Quantum konsepti altında geliştirdikleri inovatif ürünlerle, erkeklerden sonra kadın hedef kitlesine odaklandıklarını belirten Bioxcin Pazarlama Müdürü Ferdi Lüle, “Bioxcin olarak eczane pazarındaki liderliğimizi sürdürmeyi ve 2018 yılında pazarın üzerinde bir büyüme öngördüklerini belirtti. Lüle, “Biota Laboratuvarları, inovasyonu geleceğin ve gelişimin kaynağı olarak görmekte ve bu doğrultuda ARGE yatırımlarını sürekli olarak yapmaktadır” dedi.

Türkiye’nin yüzde 100 yerli şirketi Biota Laboratuvarları’nın saç uzmanlığı markası Bioxcin, düzenlenen lansman toplantısı ile saç uzmanlığını yeni bir alana taşıdığını duyurdu. Bioxcin Forte ve Bioxcin Genesis’ten sonra, bu kez kadınlara yönelik saç bakım ve hijyen ihtiyaçlarına yeni çözümler sunmak amacıyla Quantum’u geliştiren Bioxcin, bu yeni ürün konsepti kapsamında, tamamı şirket ARGE merkezinde geliştirilen inovatif bir seriyi daha tüketicilerin beğenisine sundu.

Quantum serisi, kadınlara yönelik saç incelmesi, dökülmesi ve uzama sorunlarına çözüm getiriyor. Dört yeni şampuanı, yoğun etkili serumu ve kaş-kirpik serumu ile Quantum kullanıcılarına daha gür, yoğun ve uzun saç, kirpik ve kaşlar vadediyor. Bioxcin Quantum şampuan serisi, yüzde 80 oranında bitkisel ve doğal kökenli özelliğiyle öne çıkıyor.

Ferdi Lüle : “Ürünlerimiz Türkiye çapında 24 bin eczanede yer alıyor.”

Bioxcin Pazarlama Müdürü Ferdi Lüle, lansman toplantısında yaptığı konuşmada, Quantum konsepti altında geliştirilen inovatif ürünlerle, erkeklerden sonra kadın hedef kitlesine odaklandıklarını ve bu genişleme ile pazar liderliğini güçlendireceklerini vurguladı. Araştırmalara göre, kadın tipi saç dökülmesinin, erkek tipi saç dökülmesinden farklı ihtiyaçlar gösterdiğini ifade eden Lüle, “Quantum, zengin içeriği ile kadın tipi saç dökülmesi ve saç incelmesine karşı (thinning hair), Biota Laboratuvarları tarafından uzun ARGE çalışmaları sonucunda geliştirilmiştir” dedi.

Bioxcin’in eczane pazarındaki liderliğini 2018 yılında da sürdüreceğini ve pazarın üzerinde bir büyüme gerçekleştirmeyi öngördüklerini belirten Ferdi Lüle, “Bir Biota Laboratuvarları markası olan Bioxcin, inovasyonu geleceğin ve gelişimin kaynağı olarak görmekte ve bu doğrultuda sürekli olarak ARGE yatırımları yapmaktadır” diye konuştu. Lüle, sözlerine şöyle devam etti:“Bioxcin ürünlerini pazarda farklılaştıran, bitkisel bazlı olmasıdır. Çünkü sağlık ve güzellik sorunlarını bitkilerin çözeceğine inanıyoruz. Örneğin orman sarmaşığı bitkisinin saçları uzattığını tespit eden ARGE merkezimiz, bu ürün temelinde yeni inovasyonlar ile yeni ürün seriler geliştirdi. Bioxcin Quantum’un yeni ürünlerinden biri olan Saç Dökülmesine Karşı Sağlıklı Uzama Şampuanı, bu inovasyonun bir ürünüdür. Bugün Biota ürünlerinde 250’nin üzerinde farklı çeşitte bitki kullanıyoruz. Dünyada ürünlerinde en fazla bitki kullanan dermokozmetik şirketiyiz. Bitkilerden gelen mucizeye inanıyoruz.”