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Kültür-Sanat

BioShock oyunu film oluyor

Karayip Korsanları serisinin ilk üç filmini çeken Gore Verbinski, BioShock filmi projesi için kolları sıvadı.

09 Nisan 2009 03:00

Karayip Korsanları serisinin ilk üç filmini çeken Gore Verbinski, BioShock filmi projesi için kolları sıvadı.

BioShock oyununun filmi yapılıyor, filmin yönetmeni ise ‘Karayip Korsanları’ serisinin ilk üç filmini çeken Gore Verbinski olacak. Korsanların dördüncü filmini çekmemeye karar veren Verbinski, BioShock projesi ile yine okyanuslardan çok uzağa gidemeyecek.

Sualtında kurulmuş, hayatına ütopik olarak başlayıp daha sonra bir seri talihsizlik sonucu distopyaya dönüşen Rapture adlı şehirde geçen BioShock, işler yolunda giderse Verbinski'nin yönetmenliğinde oyun sektöründen kısa bir süre için ayrılıp beyaz perdeye transfer olacak. Filmin senaryosunu ise ‘Gladyatör’ ve ‘The Aviator’ filmlerinin de senaryosunu yazan John Logan tarafından yazıyor.

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