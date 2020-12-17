Biontech CEO’su Uğur Şahin aşının hikâyesini anlattı: Birkaç saat içinde tasarladım

Aralık başında İngiltere’den, geçen hafta da ABD’den onay alan Pfizer-Biontech Koronavirüs aşısını geliştiren Türk bilim insanı Uğur Şahin açıklamalarda bulundu. Çin’de geçen bir makaleden etkilendiğini belirten Şahin, "25 Ocak günü, Çinli araştırmacıların 11 Ocak’ta yayınladığı Koronavirüs genetik dizilerini kullanarak 10 farklı aday hazırladım. Daha sonra en doğru adayı birkaç saat içerisinde tasarladım” şeklinde konuştu.

24 Ocak'ta The Lancet'te Wuhan'a seyahat eden Çinli aile üyelerinin Koronavirüse yakalanmalarını anlatan bir makale okuduğunu anlatan Şahin, "Virüste en endişe verici olan şey, aile üyelerinden birinin virüsü kapması ancak semptomların olmamasıydı. Bu da virüsün asemptomatik taşıyıcılar tarafından bulaşabileceği anlamına geliyordu” şeklinde konuştu.

Pfizer ile ortaklık süreci

Şirketlerinde aşıyı üretecek kapasitede eleman çalışmadığını belirten Şahin, “O sıralar bir grip aşısı üzerine çalışıyorduk ve yeterli elemanımız yoktu” ifadelerini kullanırken Biontech’in Pfizer ile ortaklık süreci de tam bu döneme rastladı.

Pfizer ve Biontech mart ayında ortaklıklarını duyururken Biontech aşının geliştirilmesi sürecinden, Pfizer ise aşının büyük partiler halinde üretilmesi ve 43 bin 500 gönüllünün katıldığı 3’üncü Faz denemesinin düzenlenmesi dahil olmak üzere lojistiği yöneteceği açıklanmıştı.