BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği Koronavirüs aşısının yeni etkinlik oranının yüzde 91.3 olduğu açıklandı

Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının güncellenmiş verilere göre yeni etkinlik oranının %91.3 etkili olduğunu açıklandı.

Aşı aynı zamanda, B1351 olarak adlandırılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) mutasyonunun etkili olduğu Güney Afrikada'daki katılımcılar arasında da hastalığı önlemede %100 etkinlik gösterdi. Ancak Pfizer'ın açıklamasına göre, bu sonuç hepsi plasebo grubu dahilindeki 9 adet sınırlı sayıdaki vakaya dayanarak açıklandı.

Pfizer ve BioNTech COVID-19 aşısının Kasım'da etkinlik oranını 44,000 kişinin katıldığı denemeler sonucunda %95 olarak açıklamıştı. Yeni açıklanan etkinlik oranı daha düşük olsa da, Kasım'dan beri dünya genelinde Koronavirüs'ün farklı mutasyonları daha yaygın hale geldi.

Pfizer CEO'su Albert Bourla, güncellenmiş sonucun en az altı ay içerisinde 12,000'den fazla iki doz aşıyı olmuş kişileri içerdiğini belirterek, aşının kullanımına dair ABD'den tam onayı almak için başvuracak bir pozisyona geldiklerini belirtti.

Aşı, ABD Gıda ve İlaç Kurumu'ndan (FDA) acil durum kullanım izni almıştı.

BioNTech CEO'su Uğur Şahin, denemelerden elde edilen verilerin aşının şu anda yaygın olan mutasyonlara karşı etkili bir şekilde koruma sağladığına ilişkin ilk klinik sonuçları sağladığını ve sürü bağışıklığına ulaşmada ve bu salgını sonlandırmada önemli bir etken olduğunu söyledi.