BioNTech kurucusu Uğur Şahin uyardı: Omicron varyantı üçüncü doz da bulaştırabilir; ağır hastalığa karşı koruma devam ediyor

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Koronavirüs’e karşı Pfizer ile birlikte aşı geliştiren BioNTech’in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, Omicron varyantına karşı aşıların durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, ağır hastalığa karşı önlemede etkili olsa da üç doz aşıda dahi virüsün aşıdan kaçabileceğine karşı uyardı.

Le Monde gazetesine Omicron varyantıyla birlikte Koronavirüs salgınında son duruma ilişkin açıklamalar yapan Uğur Şahin, “Britanya’dan gelen ilk bulgular, üçüncü dozdan sonra aşının yüzde 70 civarında koruyucu olduğunu gösteriyor. Bu oran ikinci dozdan sonra yüzde 20-40 arasında. Güney Afrika’da da benzer gözlemler yapılıyor. Onların verileri, ağır hastalığa karşı hâlâ yüzde 70 oranında bir koruma olduğunu gösteriyor. Güney Afrika’da daha önceden virüse yakalananların sayısı yüksek bu nedenle kontrol edilen grup, aşıyla karşılaştırdığımıza göre klasik bir gruba göre daha iyi korunuyor. Britanya’dan gelecek gerçek zaman verilerini bekliyorum” dedi.

Şahin, üçüncü dozun ne kadar koruma sağlayacağına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi “Omicron’a karşı zamanla bir etki kaybı olacaktır, bu mümkün. Laboratuvarda yapılan çalışmaların ön bulgularına bağlı tahminde bulunmam, gerçek zamanlı veriler daha uygun olur” dedi.

“Virüse karşı ilk elde ettiğimiz yüzde 95 korumadan uzak olduğumuz aşikâr. Her şekilde aşımız üçüncü dozda, her türlü hastalığa karşı yüzde 70-75 oranında koruyor. Bu genel olarak bir aşı için iyi bir oran” diyen Şahin, üç dozda dahi virüse yakalanma riski olduğunu hatırlatarak test süreçlerinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Şahin “Omicron varyantı yaygın hâle gelirken, özellikle de bu kış, korunma önlemleri önem teşkil ediyor. Önlemler alınmazsa bu yeki varyantın hızlı yayılmasını kontrol altına alamayız” dedi.

Koronavirüs’e karşı yeni bir aşı geliştirilip geliştirilmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Şahin, “100 günlük hedefimiz devam ediyor. Bu da, düzenleyici kurumların onayıyla, mayıs ayında Omicron’a uygun bir Covid aşısı geliştirilebiliyor olmamız anlamına geliyor.” dedi.