BioNTech kurucusu Uğur Şahin: Omicron'a özel aşının üretimi gecikecek

Alman Bild gazetesine konuşan Şahin, aşı hazır olduğunda ise hâlâ ihtiyaç duyulup duyulmadığına dair şirket içinde bir değerlendirme yapacaklarını belirtti. "Bu dalga sona ererse yeniden başlamayacağını söyleyemeyiz" diyen Şahin yeni varyantlar çıkması halinde buna uygun aşılar üretme kapasitesinde olduklarını hatırlattı.

Koronavirüs'ün gelecekteki gidişatına dair öngörüsünü de paylaşan Şahin, "Aslına bakarsanız artık durumu vahim görmüyorum" dedi.

BioNTech, Omicron'a özel aşıyı mart sonuna kadar yetiştirmeyi amaçlıyordu.