BioNTech'in kurucusu Prof. Dr. Şahin: Avrupa ülkeleri ve ABD'de muhtemelen yaz sonunda karantinalara ihtiyaç kalmayacak

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Yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı aşı geliştiren Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, aşılama programları yavaş ilerlese de yaz aylarında Avrupa genelinde Koronavirüs'ün kontrol altına alınmış olacağı konusunda "iyimser" olduğunu söyledi. Şahin "Avrupa ve ABD'de yazdan sonra karantinalara gerek kalmayacağını düşünüyorum" dedi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Avrupa genelinde aşılama programlarının yavaş ilerlemesi ve Koronavirüs vakalarının yeniden artmaya başlaması konuşulurken Pfizer ile birlikte Koronavirüs aşısı gelişiren BioNTech şirketinin kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, salgının kontrole alınmasıyla ilgili iyimser olduğunu söyledi.

Prof. Şahin, yaz sonuna kadar Almanya'da vatandaşların yüzde 70'ninin aşılanmasını beklediğini söyledi. Şahin "Pek çok Avrupa ülkesi ve ABD'de muhtemelen yazın sonunda karantinalara ihtiyaç kalmayacak. Düşük şiddetli vaka kümeleri olacak. Mutasyonlar olacak ama bizi korkutmayacak" dedi.

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