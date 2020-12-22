BioNTech'in kurucularından Prof. Uğur Şahin: Türkiye'yle aylardır görüşüyoruz, bana kalsa çoktan imzalar atılmış olurdu

ABD'li Pfizer şirketiyle birlikte Covid-19 aşını geliştiren Alman BioNTech firmasının CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, Türkiye’yle aylardır görüştüklerini, müzakerelerin son aşamalarında olduklarını söylerken, "Biz Türkiye'yle aylardır görüşüyoruz. Bana kalsa çoktan imzalar atılmış olurdu. Şu an ama son aşamalardayız ve bütün dileğim aşının Türkiye'ye de gitmesi için bu yıl içinde imzaların atılması" dedi.

Şahin, Britanya ve ABD’de halihazırda uygulanan, son olarak da AB’den kullanım onayı alan aşıyla ilgili Hürriyet’in Almanca haber portalı hürriyet.de yayın yönetmeni Christian Ehrhardt ve Berlin temsilcisi Celal Özcan’ın sorularını yanıtladı.